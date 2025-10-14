https://1prime.ru/20251014/kitaj-863479502.html

Китай и США продолжают консультации по торговле

Китай и США продолжают консультации по торговле - 14.10.2025, ПРАЙМ

Китай и США продолжают консультации по торговле

Пекин и Вашингтон продолжают вести консультации по торговле на фоне недавнего обострения отношений в этой сфере, следует из заявления министерства коммерции... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T05:42+0300

2025-10-14T05:42+0300

2025-10-14T05:42+0300

экономика

мировая экономика

китай

сша

кнр

скотт бессент

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863479502.jpg?1760409744

ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Пекин и Вашингтон продолжают вести консультации по торговле на фоне недавнего обострения отношений в этой сфере, следует из заявления министерства коммерции КНР. "Стороны поддерживают связь в рамках механизма китайско-американских торговых консультаций и вчера провели переговоры на рабочем уровне", - говорится в заявлении китайского ведомства. В минкоммерции КНР отметили, что последние четыре раунда торговых консультаций продемонстрировали, что Китай и США способны находить решения проблем на основе взаимного уважения и равноправных консультаций. При этом в ведомстве подчеркнули, что США не могут, с одной стороны, требовать переговоров, а с другой - угрожать, запугивать и вводить новые ограничительные меры. "Это неправильный способ взаимодействия с Китаем", - говорится в заявлении. В прошлую пятницу Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли. Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.

китай

сша

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, кнр, скотт бессент