Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай и США продолжают консультации по торговле - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251014/kitaj-863479502.html
Китай и США продолжают консультации по торговле
Китай и США продолжают консультации по торговле - 14.10.2025, ПРАЙМ
Китай и США продолжают консультации по торговле
Пекин и Вашингтон продолжают вести консультации по торговле на фоне недавнего обострения отношений в этой сфере, следует из заявления министерства коммерции... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T05:42+0300
2025-10-14T05:42+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
кнр
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863479502.jpg?1760409744
ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Пекин и Вашингтон продолжают вести консультации по торговле на фоне недавнего обострения отношений в этой сфере, следует из заявления министерства коммерции КНР. "Стороны поддерживают связь в рамках механизма китайско-американских торговых консультаций и вчера провели переговоры на рабочем уровне", - говорится в заявлении китайского ведомства. В минкоммерции КНР отметили, что последние четыре раунда торговых консультаций продемонстрировали, что Китай и США способны находить решения проблем на основе взаимного уважения и равноправных консультаций. При этом в ведомстве подчеркнули, что США не могут, с одной стороны, требовать переговоров, а с другой - угрожать, запугивать и вводить новые ограничительные меры. "Это неправильный способ взаимодействия с Китаем", - говорится в заявлении. В прошлую пятницу Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли. Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
китай
сша
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, кнр, скотт бессент
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Скотт Бессент
05:42 14.10.2025
 
Китай и США продолжают консультации по торговле

Китай и США возобновили консультации по торговле

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Пекин и Вашингтон продолжают вести консультации по торговле на фоне недавнего обострения отношений в этой сфере, следует из заявления министерства коммерции КНР.
"Стороны поддерживают связь в рамках механизма китайско-американских торговых консультаций и вчера провели переговоры на рабочем уровне", - говорится в заявлении китайского ведомства.
В минкоммерции КНР отметили, что последние четыре раунда торговых консультаций продемонстрировали, что Китай и США способны находить решения проблем на основе взаимного уважения и равноправных консультаций.
При этом в ведомстве подчеркнули, что США не могут, с одной стороны, требовать переговоров, а с другой - угрожать, запугивать и вводить новые ограничительные меры.
"Это неправильный способ взаимодействия с Китаем", - говорится в заявлении.
В прошлую пятницу Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли. Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАКНРСкотт Бессент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала