Кличко ответил на истеричные обвинения Зеленского после удара ВС России

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Виталий Кличко, мэр Киева, отреагировал на упреки президента Украины Владимира Зеленского, который возложил на него ответственность за повреждения столичной энергосистемы в результате ударов российских вооружённых сил."Смотря на всю ерунду и манипуляции последних дней, у меня возникает один вопрос: объекты критической инфраструктуры, повреждённые вражескими ракетами и беспилотниками, тоже никто иной как Кличко не защитил?" — написал мэр в Telegram.Как сообщило в субботу издание "Страна.ua", Зеленский упрекнул Кличко за значительные повреждения энергосистемы Киева от ударов российских сила. Хотя президент и не упомянул мэра напрямую, он отметил, что "не собирается говорить антикомплименты в адрес тех, кто абсолютно ничего не способен сделать".Днем ранее российские силы совершили атаки по энергетическим объектам в Украине, вызвав перебои с электричеством во многих городах, включая Киев. Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила значительные повреждения энергетической инфраструктуры. Этим ударам предшествовали угрозы Зеленского устроить блэкаут в Белгородской и Курской областях.В мае глава украинской столицы обвинил президента Украины в авторитарных действиях и в подавлении демократических принципов под прикрытием военных действий. По словам Кличко, его защитой остаётся лишь мировая известность, заработанная в боксерской карьере.В конце января мэр заявил, что окружение Зеленского пытается ослабить власть в Киеве и разрушить местное самоуправление. В частности, он обвинил главу городской военной администрации Тимура Ткаченко в препятствовании восстановлению повреждённых домов и инфраструктуры, что дестабилизирует управление столицей.В ответ на действия вооружённых сил Украины российские войска наносят удары высокоточным оружием с воздуха, моря и наземных позиций, а также дронами, исключительно по военным объектам и предприятиям украинского оборонного сектора.
