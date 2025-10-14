Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесли проект о поправках в закон о концессиях
2025-10-14T13:54+0300
2025-10-14T13:54+0300
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект об установлении механизма, которым вводится обязательное предварительное одобрение крупных концессионных соглашений региональными парламентами или муниципальными депутатами, документ доступен в думской электронной базе. Автором законопроекта выступила депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева. Инициативой предлагается внести изменения в статью 13 Федерального закона "О концессионных соглашениях" (Заключение, изменение и прекращение концессионного соглашения). В документе отмечается, что законопроект устанавливает механизм, которым вводится обязательное предварительное одобрение крупных концессионных соглашений региональными парламентами или муниципальными депутатами. "За исключением субъектов РФ и муниципальных образований, не являющихся в текущем финансовом году получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета другого уровня", - уточняется в пояснительной записке к законопроекту. Подчеркивается, что предлагаемый механизм позволит обеспечить дополнительный уровень контроля и повысить ответственность сторон концессионного соглашения за реализацию инвестиционных проектов, нововведение предоставит возможность принимать наиболее эффективные решения в отношении социально-значимой инфраструктуры. Для добросовестных частных инвесторов процедура предварительного одобрения является положительным сигналом, снижающим репутационные и политические риски проекта, получение одобрения избранными представителями населения легитимизирует сделку, делает ее менее уязвимой для смены руководства региона или муниципалитета и повышает предсказуемость и защищенность инвестиций, что особенно важно для долгосрочных проектов с длительным сроком окупаемости. "Концессионные соглашения часто предполагают долгосрочные обязательства бюджета. Для дотационных регионов принятие таких обязательств без внешнего контроля создает значительные фискальные риски и может привести к росту долговой нагрузки в среднесрочной перспективе до неуправляемых уровней. Предварительное одобрение законодательным органом субъекта РФ позволит проводить независимую оценку долгосрочной бюджетной устойчивости проекта, сопоставляя будущие расходы с прогнозируемыми доходами бюджета", - следует из пояснительной записки к законопроекту. В документе подчеркивается, что обязательное предварительное одобрение концессионных соглашений законодательными органами создаст дополнительную защиту от злоупотреблений и недобросовестных действий; подобно тому, как общество участвует в оценке крупных госзаказов через общественное обсуждение, представители законодательных органов смогут изучить условия концессионных соглашений и принять меры для предотвращения ошибок или коррупционных схем.
рф, госдума
РФ, Госдума
13:54 14.10.2025
 
В ГД внесли проект о поправках в закон о концессиях

В ГД внесли проект об обязательном одобрении крупных концессий парламентами регионов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект об установлении механизма, которым вводится обязательное предварительное одобрение крупных концессионных соглашений региональными парламентами или муниципальными депутатами, документ доступен в думской электронной базе.
Автором законопроекта выступила депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.
Инициативой предлагается внести изменения в статью 13 Федерального закона "О концессионных соглашениях" (Заключение, изменение и прекращение концессионного соглашения).
В документе отмечается, что законопроект устанавливает механизм, которым вводится обязательное предварительное одобрение крупных концессионных соглашений региональными парламентами или муниципальными депутатами. "За исключением субъектов РФ и муниципальных образований, не являющихся в текущем финансовом году получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета другого уровня", - уточняется в пояснительной записке к законопроекту.
Подчеркивается, что предлагаемый механизм позволит обеспечить дополнительный уровень контроля и повысить ответственность сторон концессионного соглашения за реализацию инвестиционных проектов, нововведение предоставит возможность принимать наиболее эффективные решения в отношении социально-значимой инфраструктуры.
Для добросовестных частных инвесторов процедура предварительного одобрения является положительным сигналом, снижающим репутационные и политические риски проекта, получение одобрения избранными представителями населения легитимизирует сделку, делает ее менее уязвимой для смены руководства региона или муниципалитета и повышает предсказуемость и защищенность инвестиций, что особенно важно для долгосрочных проектов с длительным сроком окупаемости.
"Концессионные соглашения часто предполагают долгосрочные обязательства бюджета. Для дотационных регионов принятие таких обязательств без внешнего контроля создает значительные фискальные риски и может привести к росту долговой нагрузки в среднесрочной перспективе до неуправляемых уровней. Предварительное одобрение законодательным органом субъекта РФ позволит проводить независимую оценку долгосрочной бюджетной устойчивости проекта, сопоставляя будущие расходы с прогнозируемыми доходами бюджета", - следует из пояснительной записки к законопроекту.
В документе подчеркивается, что обязательное предварительное одобрение концессионных соглашений законодательными органами создаст дополнительную защиту от злоупотреблений и недобросовестных действий; подобно тому, как общество участвует в оценке крупных госзаказов через общественное обсуждение, представители законодательных органов смогут изучить условия концессионных соглашений и принять меры для предотвращения ошибок или коррупционных схем.
