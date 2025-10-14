https://1prime.ru/20251014/kurs-863486085.html

Реальный эффективный курс рубля в январе-сентябре вырос на 21,2 процента

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 21,2%, а в сентябре снизился на 3,6%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 3,3% по сравнению с августом, к евро - на 4,2%, а к юаню - на 3,8%. Номинальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 3,4%, к евро - на 4,4%, к юаню - на 4,1%.

