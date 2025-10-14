https://1prime.ru/20251014/kurs-863486085.html
Реальный эффективный курс рубля в январе-сентябре вырос на 21,2 процента
Реальный эффективный курс рубля в январе-сентябре вырос на 21,2 процента - 14.10.2025, ПРАЙМ
Реальный эффективный курс рубля в январе-сентябре вырос на 21,2 процента
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 21,2%, а в... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T11:18+0300
2025-10-14T11:18+0300
2025-10-14T11:18+0300
рф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049384_0:48:3472:2001_1920x0_80_0_0_cf4dfcc83ec72a07107905b4dc897b9b.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 21,2%, а в сентябре снизился на 3,6%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 3,3% по сравнению с августом, к евро - на 4,2%, а к юаню - на 3,8%. Номинальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 3,4%, к евро - на 4,4%, к юаню - на 4,1%.
https://1prime.ru/20251014/neft-863485907.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049384_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_4b671bc47a42e8cb408c20c2707392dd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, банк россии
Реальный эффективный курс рубля в январе-сентябре вырос на 21,2 процента
ЦБ: реальный эффективный курс рубля в январе-сентябре вырос на 21,2%
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 21,2%, а в сентябре снизился на 3,6%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 3,3% по сравнению с августом, к евро - на 4,2%, а к юаню - на 3,8%.
Номинальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 3,4%, к евро - на 4,4%, к юаню - на 4,1%.
МЭА оценила рост нефтяного экспорта из России в сентябре