Реальный эффективный курс рубля в январе-сентябре вырос на 21,2 процента - 14.10.2025
Реальный эффективный курс рубля в январе-сентябре вырос на 21,2 процента
Реальный эффективный курс рубля в январе-сентябре вырос на 21,2 процента - 14.10.2025, ПРАЙМ
Реальный эффективный курс рубля в январе-сентябре вырос на 21,2 процента
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 21,2%, а в... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T11:18+0300
2025-10-14T11:18+0300
рф
банк россии
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 21,2%, а в сентябре снизился на 3,6%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 3,3% по сравнению с августом, к евро - на 4,2%, а к юаню - на 3,8%. Номинальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 3,4%, к евро - на 4,4%, к юаню - на 4,1%.
рф
2025
рф, банк россии
РФ, Банк России
11:18 14.10.2025
 
Реальный эффективный курс рубля в январе-сентябре вырос на 21,2 процента

ЦБ: реальный эффективный курс рубля в январе-сентябре вырос на 21,2%

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 21,2%, а в сентябре снизился на 3,6%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 3,3% по сравнению с августом, к евро - на 4,2%, а к юаню - на 3,8%.
Номинальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 3,4%, к евро - на 4,4%, к юаню - на 4,1%.
МЭА оценила рост нефтяного экспорта из России в сентябре
МЭА оценила рост нефтяного экспорта из России в сентябре
11:11
 
РФ, Банк России
 
 
Заголовок открываемого материала