Официальный курс юаня на среду снизился до 11,119 рубля

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 16,26 копейки, до 11,119 рубля, доллара - на 89,59 копейки, до 79,9589 рубля, евро - на 1,24 рубля, до 92,6816 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
