Рубль продолжил рост к юаню, несмотря на дешевеющую нефть

Рубль продолжил рост к юаню, несмотря на дешевеющую нефть

2025-10-14T20:22+0300

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов вторника продолжил рост к юаню на Московской бирже, несмотря на заметно дешевеющую нефть, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 10 копеек - до 11,08 рубля. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дешевел на 1,66%, до 62,27 доллара за баррель. Рубль продолжает рост"На валютном рынке рубль сегодня продолжил удивлять, отодвинув юань ниже 11,1, а доллар – под 80. Предложение валют комфортно и локально даже избыточно. В частности, навес валюты могут формировать увеличенные продажи ее компаниями в качестве альтернативы все еще очень дорогим кредитам", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". При этом спрос на иностранные деньги относительно слабый как со стороны инвесторов, часто выбирающих квазивалютные инструменты, так и со стороны импортеров, которые уже могут пересматривать свои планы на ближайшие месяцы, ожидая замедления секвестра ключевой ставки из-за налоговых новелл и более крепкого рубля, отметил он. "ЦБ РФ зафиксировал укрепление национальной валюты также к доллару и евро. Рубль укреплялся несмотря на заметно снижающиеся во вторник нефтяные котировки и преимущественно негативные геополитические новости. Ключевым фактором остается все еще слабый спрос на иностранную валюту",- рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы"Мы ожидаем, что спрос бизнеса и населения ждет сезонное оживление в ноябре-декабре, что подтолкнет потребность и в валюте. Доллар продвинется к 85-86, юань – к 12 рублям. Краткосрочные ожидания - 79-82 и 11-11,3, соответственно", - заключил Шепелев. В среду в отсутствие значимых драйверов курс юань/рубль вряд ли значимо выйдет за рамки коридора в 11,00-11,25 рубля за юань, считает Григорьев.

