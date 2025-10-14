https://1prime.ru/20251014/lgota-863493769.html

ГД установила льготу по госпошлине для родственников погибших бойцов СВО

ГД установила льготу по госпошлине для родственников погибших бойцов СВО

2025-10-14T15:17+0300

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об освобождении от уплаты государственной пошлины родственников погибших участников специальной военной операции (СВО) при подаче заявлений, связанных с реализацией права на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца. Первоначальная редакция освобождала от уплаты пошлины истцов по искам о назначении пенсии по потере кормильца-военнослужащего, который погиб при выполнении задач в ходе СВО или умер из-за полученного в этой связи ранения, травмы, контузии или заболевания. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок, в том числе уточняющих, что речь идет не об исках, а о заявлениях на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, поданных родственниками погибших или умерших участников СВО и лиц, выполнявших задачи в приграничных регионах РФ. Льгота будет предоставляться на основании копий документов, подтверждающих участие в СВО, выполнение задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ и других. Аналогичные документы сейчас подаются для освобождения физлиц от уплаты пошлины при подаче в суд заявлений о признании военнослужащего безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

