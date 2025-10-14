Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15:17 14.10.2025
 
ГД установила льготу по госпошлине для родственников погибших бойцов СВО

Госдума установила новую льготу по госпошлине для родственников погибших участников СВО

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об освобождении от уплаты государственной пошлины родственников погибших участников специальной военной операции (СВО) при подаче заявлений, связанных с реализацией права на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца.
Первоначальная редакция освобождала от уплаты пошлины истцов по искам о назначении пенсии по потере кормильца-военнослужащего, который погиб при выполнении задач в ходе СВО или умер из-за полученного в этой связи ранения, травмы, контузии или заболевания.
В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок, в том числе уточняющих, что речь идет не об исках, а о заявлениях на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, поданных родственниками погибших или умерших участников СВО и лиц, выполнявших задачи в приграничных регионах РФ.
Льгота будет предоставляться на основании копий документов, подтверждающих участие в СВО, выполнение задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ и других. Аналогичные документы сейчас подаются для освобождения физлиц от уплаты пошлины при подаче в суд заявлений о признании военнослужащего безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
