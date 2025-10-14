Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров назвал важнейший фактор повышения производительности труда - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/manturov-863490350.html
Мантуров назвал важнейший фактор повышения производительности труда
Мантуров назвал важнейший фактор повышения производительности труда - 14.10.2025, ПРАЙМ
Мантуров назвал важнейший фактор повышения производительности труда
Более 2 миллионов сотрудников разного профиля необходимо привлечь до 2030 года для решения задач технологического суверенитета российской промышленности, заявил | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T13:27+0300
2025-10-14T13:27+0300
промышленность
рф
денис мантуров
госдума
минобрнауки
минпросвещения
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6c9265a911383502a0da4d928f0de08.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Более 2 миллионов сотрудников разного профиля необходимо привлечь до 2030 года для решения задач технологического суверенитета российской промышленности, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках правительственного часа в Госдуме. "Безусловно, важнейший фактор повышения производительности труда связан с подготовкой квалифицированных кадров. Для решения задач технологического суверенитета промышленности в горизонте до 2030 года необходимо дополнительно привлечь более 2 миллионов сотрудников разного профиля", - сказал Мантуров. По его словам, треть от этой потребности составляют специалисты с высшим образованием. Базовым инструментом их подготовки служит программа Минобрнауки "Передовые инженерные школы". Уже более 40 таких центров взращивают кадры для индустриального сектора. Помимо этого, свои программы реализовывают крупнейшие предприятия и корпорации. На подготовку кадров по рабочим специальностям направлен также проект Минпросвещения РФ "Профессионалитет". "Благодаря ему при активном участии промышленных партнеров уже сформировано свыше 500 образовательных кластеров по 24 отраслям. И к 2030 году это число должно удвоиться", — сказал первый вице-премьер.
https://1prime.ru/20251014/opk-863490178.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160132_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4ae1e6db46d72a98d2b821adf3be04c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, рф, денис мантуров, госдума, минобрнауки, минпросвещения, россия
Промышленность, РФ, Денис Мантуров, Госдума, Минобрнауки, Минпросвещения, РОССИЯ
13:27 14.10.2025
 
Мантуров назвал важнейший фактор повышения производительности труда

Мантуров: к 2030 году необходимо привлечь более двух млн специалистов разного профиля

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк Денис Мантуров
 Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Денис Мантуров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Более 2 миллионов сотрудников разного профиля необходимо привлечь до 2030 года для решения задач технологического суверенитета российской промышленности, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках правительственного часа в Госдуме.
"Безусловно, важнейший фактор повышения производительности труда связан с подготовкой квалифицированных кадров. Для решения задач технологического суверенитета промышленности в горизонте до 2030 года необходимо дополнительно привлечь более 2 миллионов сотрудников разного профиля", - сказал Мантуров.
По его словам, треть от этой потребности составляют специалисты с высшим образованием. Базовым инструментом их подготовки служит программа Минобрнауки "Передовые инженерные школы". Уже более 40 таких центров взращивают кадры для индустриального сектора. Помимо этого, свои программы реализовывают крупнейшие предприятия и корпорации.
На подготовку кадров по рабочим специальностям направлен также проект Минпросвещения РФ "Профессионалитет". "Благодаря ему при активном участии промышленных партнеров уже сформировано свыше 500 образовательных кластеров по 24 отраслям. И к 2030 году это число должно удвоиться", — сказал первый вице-премьер.
Заготовки артиллерийских боеприпасов
В России утвердили план повышения производительности труда в ОПК
13:16
 
ПромышленностьРФДенис МантуровГосдумаМинобрнаукиМинпросвещенияРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала