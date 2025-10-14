https://1prime.ru/20251014/manturov-863490350.html
Мантуров назвал важнейший фактор повышения производительности труда
Мантуров назвал важнейший фактор повышения производительности труда
промышленность
рф
денис мантуров
госдума
минобрнауки
минпросвещения
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6c9265a911383502a0da4d928f0de08.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Более 2 миллионов сотрудников разного профиля необходимо привлечь до 2030 года для решения задач технологического суверенитета российской промышленности, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках правительственного часа в Госдуме. "Безусловно, важнейший фактор повышения производительности труда связан с подготовкой квалифицированных кадров. Для решения задач технологического суверенитета промышленности в горизонте до 2030 года необходимо дополнительно привлечь более 2 миллионов сотрудников разного профиля", - сказал Мантуров. По его словам, треть от этой потребности составляют специалисты с высшим образованием. Базовым инструментом их подготовки служит программа Минобрнауки "Передовые инженерные школы". Уже более 40 таких центров взращивают кадры для индустриального сектора. Помимо этого, свои программы реализовывают крупнейшие предприятия и корпорации. На подготовку кадров по рабочим специальностям направлен также проект Минпросвещения РФ "Профессионалитет". "Благодаря ему при активном участии промышленных партнеров уже сформировано свыше 500 образовательных кластеров по 24 отраслям. И к 2030 году это число должно удвоиться", — сказал первый вице-премьер.
рф
