Мантуров назвал важнейший фактор повышения производительности труда

2025-10-14T13:27+0300

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Более 2 миллионов сотрудников разного профиля необходимо привлечь до 2030 года для решения задач технологического суверенитета российской промышленности, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках правительственного часа в Госдуме. "Безусловно, важнейший фактор повышения производительности труда связан с подготовкой квалифицированных кадров. Для решения задач технологического суверенитета промышленности в горизонте до 2030 года необходимо дополнительно привлечь более 2 миллионов сотрудников разного профиля", - сказал Мантуров. По его словам, треть от этой потребности составляют специалисты с высшим образованием. Базовым инструментом их подготовки служит программа Минобрнауки "Передовые инженерные школы". Уже более 40 таких центров взращивают кадры для индустриального сектора. Помимо этого, свои программы реализовывают крупнейшие предприятия и корпорации. На подготовку кадров по рабочим специальностям направлен также проект Минпросвещения РФ "Профессионалитет". "Благодаря ему при активном участии промышленных партнеров уже сформировано свыше 500 образовательных кластеров по 24 отраслям. И к 2030 году это число должно удвоиться", — сказал первый вице-премьер.

