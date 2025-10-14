Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров определил направление развития складского хозяйства - 14.10.2025
Мантуров определил направление развития складского хозяйства
Мантуров определил направление развития складского хозяйства - 14.10.2025, ПРАЙМ
Мантуров определил направление развития складского хозяйства
Акцент на автоматизации и использовании систем искусственного интеллекта в складском хозяйстве необходимо сделать в России, заявил вице-премьер РФ Денис... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T15:34+0300
2025-10-14T15:34+0300
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Акцент на автоматизации и использовании систем искусственного интеллекта в складском хозяйстве необходимо сделать в России, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров, выступая на правительственном часе в Госдуме. Он отметил, что Россия в прошлом году по объему введенных складских мощностей, который составил 4 миллиона квадратных метров, точно вошла в десятку стран-лидеров. "Самый главный акцент мы должны делать на автоматизации, внедрении искусственного интеллекта, внедрении автоматизированных решений, в том числе... это и российские решения: российские тележки автоматизированные, автоматизированная система складского хозяйства. Поэтому эту работу продолжим. И она, кстати, в том числе заложена в инструментах и мероприятиях по производительности труда и средствам производства в отдельном национальном проекте", - сказал Мантуров. В феврале текущего года ряд логистических компаний рассказали РИА Новости, что использование искусственного интеллекта частично позволит решит проблемы кадрового голода в логистической отрасли и сможет снизить нагрузку на специалистов. Так, в компании ПЭК отмечали, что уже роботизировали часть операций на крупнейших складах по всей России. Благодаря автоматизации по итогам 2024 года компания повысила производительность труда, на 3-5% сократила количество сотрудников на этапах подбора, обработки и отгрузки товаров. К концу 2025 года компания планирует решать с помощью интеллектуальных ботов не менее 50% клиентских вопросов, используя в том числе возможности, предоставляемые современными большими языковыми моделями.
15:34 14.10.2025
 
Мантуров определил направление развития складского хозяйства

Мантуров заявил, что в России необходимо сделать акцент на автоматизации складов

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Акцент на автоматизации и использовании систем искусственного интеллекта в складском хозяйстве необходимо сделать в России, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров, выступая на правительственном часе в Госдуме.
Он отметил, что Россия в прошлом году по объему введенных складских мощностей, который составил 4 миллиона квадратных метров, точно вошла в десятку стран-лидеров.
"Самый главный акцент мы должны делать на автоматизации, внедрении искусственного интеллекта, внедрении автоматизированных решений, в том числе... это и российские решения: российские тележки автоматизированные, автоматизированная система складского хозяйства. Поэтому эту работу продолжим. И она, кстати, в том числе заложена в инструментах и мероприятиях по производительности труда и средствам производства в отдельном национальном проекте", - сказал Мантуров.
В феврале текущего года ряд логистических компаний рассказали РИА Новости, что использование искусственного интеллекта частично позволит решит проблемы кадрового голода в логистической отрасли и сможет снизить нагрузку на специалистов.
Так, в компании ПЭК отмечали, что уже роботизировали часть операций на крупнейших складах по всей России. Благодаря автоматизации по итогам 2024 года компания повысила производительность труда, на 3-5% сократила количество сотрудников на этапах подбора, обработки и отгрузки товаров. К концу 2025 года компания планирует решать с помощью интеллектуальных ботов не менее 50% клиентских вопросов, используя в том числе возможности, предоставляемые современными большими языковыми моделями.
Мантуров назвал важнейший фактор повышения производительности труда
