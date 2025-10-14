https://1prime.ru/20251014/manutrov-863495593.html

Мантуров определил направление развития складского хозяйства

Мантуров определил направление развития складского хозяйства - 14.10.2025, ПРАЙМ

Мантуров определил направление развития складского хозяйства

Акцент на автоматизации и использовании систем искусственного интеллекта в складском хозяйстве необходимо сделать в России, заявил вице-премьер РФ Денис... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T15:34+0300

2025-10-14T15:34+0300

2025-10-14T15:34+0300

бизнес

рф

денис мантуров

госдума

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_0:40:3127:1799_1920x0_80_0_0_3dd70cc67ffddc1abefc200e5c4fa744.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Акцент на автоматизации и использовании систем искусственного интеллекта в складском хозяйстве необходимо сделать в России, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров, выступая на правительственном часе в Госдуме. Он отметил, что Россия в прошлом году по объему введенных складских мощностей, который составил 4 миллиона квадратных метров, точно вошла в десятку стран-лидеров. "Самый главный акцент мы должны делать на автоматизации, внедрении искусственного интеллекта, внедрении автоматизированных решений, в том числе... это и российские решения: российские тележки автоматизированные, автоматизированная система складского хозяйства. Поэтому эту работу продолжим. И она, кстати, в том числе заложена в инструментах и мероприятиях по производительности труда и средствам производства в отдельном национальном проекте", - сказал Мантуров. В феврале текущего года ряд логистических компаний рассказали РИА Новости, что использование искусственного интеллекта частично позволит решит проблемы кадрового голода в логистической отрасли и сможет снизить нагрузку на специалистов. Так, в компании ПЭК отмечали, что уже роботизировали часть операций на крупнейших складах по всей России. Благодаря автоматизации по итогам 2024 года компания повысила производительность труда, на 3-5% сократила количество сотрудников на этапах подбора, обработки и отгрузки товаров. К концу 2025 года компания планирует решать с помощью интеллектуальных ботов не менее 50% клиентских вопросов, используя в том числе возможности, предоставляемые современными большими языковыми моделями.

https://1prime.ru/20251014/manturov-863490350.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, денис мантуров, госдума, россия