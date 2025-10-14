Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министр труда и соцзащиты рассказал об ожиданиях по маткапиталу на 2026 год - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/matkapital-863485142.html
Министр труда и соцзащиты рассказал об ожиданиях по маткапиталу на 2026 год
Министр труда и соцзащиты рассказал об ожиданиях по маткапиталу на 2026 год - 14.10.2025, ПРАЙМ
Министр труда и соцзащиты рассказал об ожиданиях по маткапиталу на 2026 год
Средствами материнского капитала в следующем году 1,7 миллиона семей по планам Минтруда, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T10:53+0300
2025-10-14T10:53+0300
рф
антон котяков
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849055292_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_134a527b346b10f3fda3b76d052ee359.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Средствами материнского капитала в следующем году 1,7 миллиона семей по планам Минтруда, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала в следующем году воспользуются 1,7 миллиона граждан", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он уточнил, что размер маткапитала будет проиндексирован на 6,8%. Его размер составит более 737 тысяч рублей на первого ребенка. А если семья не получала материнский капитал на первого, то его размер на второго ребенка составит более 974 тысяч рублей. "На это в бюджете предусмотрено почти 567 миллиардов рублей… Это на 30 миллиардов больше, чем в текущем году", - добавил министр.
https://1prime.ru/20250929/matkapital--862935584.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849055292_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_da2c70f1eded7f45834b8790d420e7f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, антон котяков, госдума
РФ, Антон Котяков, Госдума
10:53 14.10.2025
 
Министр труда и соцзащиты рассказал об ожиданиях по маткапиталу на 2026 год

Котяков: средствами маткапитала воспользуются 1,7 млн семей в 2026 году

© Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСемья
Семья
Семья. Архивное фото
© Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Средствами материнского капитала в следующем году 1,7 миллиона семей по планам Минтруда, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала в следующем году воспользуются 1,7 миллиона граждан", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Он уточнил, что размер маткапитала будет проиндексирован на 6,8%. Его размер составит более 737 тысяч рублей на первого ребенка. А если семья не получала материнский капитал на первого, то его размер на второго ребенка составит более 974 тысяч рублей.
"На это в бюджете предусмотрено почти 567 миллиардов рублей… Это на 30 миллиардов больше, чем в текущем году", - добавил министр.
Женщина с коляской в сквере на улице Марии Ульяновой в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
В России увеличится маткапитал на второго ребенка
29 сентября, 11:11
 
РФАнтон КотяковГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала