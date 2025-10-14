https://1prime.ru/20251014/matkapital-863485142.html

Министр труда и соцзащиты рассказал об ожиданиях по маткапиталу на 2026 год

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Средствами материнского капитала в следующем году 1,7 миллиона семей по планам Минтруда, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала в следующем году воспользуются 1,7 миллиона граждан", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он уточнил, что размер маткапитала будет проиндексирован на 6,8%. Его размер составит более 737 тысяч рублей на первого ребенка. А если семья не получала материнский капитал на первого, то его размер на второго ребенка составит более 974 тысяч рублей. "На это в бюджете предусмотрено почти 567 миллиардов рублей… Это на 30 миллиардов больше, чем в текущем году", - добавил министр.

