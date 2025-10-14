https://1prime.ru/20251014/med-863484852.html

Цена на медь снизилась после заметного роста днем ранее

14.10.2025

Цена на медь снизилась после заметного роста днем ранее

Стоимость меди опускается на 4% во вторник утром после заметного роста на торгах днем ранее

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается на 4% во вторник утром после заметного роста на торгах днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.18 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 4,03%, до 4,9365 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов понедельника котировки металла подскочили на 3,55%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,88%, до 10 820,5 долларов, алюминия - на 0,55%, до 2 763 долларов, стоимость цинка - на 0,65%, до 3 021 доллара. Как следует из опубликованного во вторник заявления министерства коммерции КНР, Пекин и Вашингтон продолжают вести консультации по торговле на фоне недавнего обострения отношений в этой сфере. В конце предыдущей недели Трамп сообщал, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли. Китай - крупнейший потребитель и импортер меди, сведения по торговле страны могут отражаться на динамике торгов.

