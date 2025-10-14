Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251014/mfo-863477863.html
МФО с 1 марта будут обязаны идентифицировать заемщиков по биометрии
2025-10-14T03:41+0300
2025-10-14T03:41+0300
03:41 14.10.2025
 
МФО с 1 марта будут обязаны идентифицировать заемщиков по биометрии

ОП: МФО с 1 марта будут обязаны идентифицировать заемщиков по биометрии

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации с 1 марта 2026 года при выдаче потребительских займов будут обязаны идентифицировать или аутентифицировать заемщиков по биометрии, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"С 1 марта 2026 года микрофинансовые организации при выдаче потребительского займа обязаны будут идентифицировать или аутентифицировать заемщиков по биометрии. Этот пункт должен быть реализован к 1 марта 2026 года, он является одним из нескольких десятков первого пакета законов о противодействии телефонному мошенничеству", - рассказал Машаров.
Машаров уточнил, что это положение определено в пункте 3 статей 7 и 12 Федерального закона № 41‑ФЗ "О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
"При этом, использование упрощенной идентификации для заключения договора потребительского займа с МФО не допускается. Биометрия входит во все сферы нашей жизни, лично я не вижу в ней ничего сверхъестественного и негативного, но мы, при принятии решений, должны отдавать себе отчет, что есть чувствительные, тонкие сферы, где нужно это делать поэтапно", - добавил Машаров.
Машаров также подчеркнул, что мошенники изучают законы и знают, "как их обходить", нанимая лучшие юридические компании, которые при этом порой не осознают, что оказывают услуги "преступному миру". По его мнению, срок вступления нормы с 1 марта 2026 года следует пересмотреть, разделив на несколько этапов и закрепив изменения во втором пакете законов о противодействии мошенничеству.
"В этой связи предлагаю поэтапное введение биометрии для клиентов всех МФО вне зависимости от их видов: МФК и МКК, которая будет зависеть от суммы займа: от 30 до 50 тысяч рублей с 1 июля 2026 года; от 50 до 100 тысяч рублей с 1 января 2027 года; от 100 тысяч и выше с 1 января 2028 года", - добавил эксперт.
Машаров подчеркнул, что с учётом действующих ограничений по максимальной процентной ставке (0,8% в день) и начислениям по займам до одного года (не более 130% от суммы, в 2026 году - 100%), поэтапное распределение нагрузки на клиентов МФО не приведет к их вытеснению с официального рынка под надзором Банка России. Он также отметил, что операторы и технологические компании, внедряющие биометрию, должны проводить социальную рекламу без дополнительной финансовой нагрузки на граждан, а МФО обязаны информировать клиентов о переходе на идентификацию, что ускорит внедрение системы и повысит доверие.
Машаров также считает, что после вступления в силу новых требований к биометрической идентификации число обращений граждан, пострадавших от действий нелегальных кредиторов, может значительно вырасти. По его словам, уже сейчас количество подобных случаев увеличилось на 10% после введения "периода охлаждения", а после 1 марта 2026 года этот показатель может вырасти как минимум в 20 раз.
Ранее комитет Государственной думы одобрил поправки по онлайн-займам в микрофинансовых организациях, им предлагалось обязать устанавливать личность клиента c использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы при дистанционном заключении договора займа.
 
ФинансыБанкиРОССИЯРФМККбанк РоссияБанк России
 
 
