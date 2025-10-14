Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг РФ доложит Мишустину и Мантурову по вопросу отсрочки утильсбора - 14.10.2025, ПРАЙМ
Минпромторг РФ доложит Мишустину и Мантурову по вопросу отсрочки утильсбора
Минпромторг РФ доложит Мишустину и Мантурову по вопросу отсрочки утильсбора
16:43 14.10.2025
 
Минпромторг РФ доложит Мишустину и Мантурову по вопросу отсрочки утильсбора

© РИА Новости . Виталий Аньков
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Министерство торговли и промышленности России уже на текущей неделе доложит главе правительства Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Денису Мантурову по вопросу отсрочки новых параметров расчета утилизационного сбора на автомобили, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"У нас действительно было много обращений от граждан через социальные сети и от бизнес-объединений. Денис Валентинович (Мантуров - ред.) дал нам поручение проработать этот вопрос. Мы рассматривали уже предварительно эту тему… Денису Валентиновичу на этой неделе и руководителю правительства будем докладывать наши предложения", — прокомментировал министр поручение Мантурова.
Ранее секретариат первого вице-премьера РФ сообщил, что Мантуров после рассмотрения обращения "Деловой России" поручил Минпромторгу проработать возможную отсрочку введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, намечавшегося на 1 ноября. Письмо Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей было направлено главой "Деловой России".
Министерство в сентябре подготовило проект постановления правительства, меняющий механизм расчета утилизационного сбора на автомобили. В частности, для легковых машин предложено формировать базовую ставку утильсбора по типу и объему двигателя, но учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохранялся для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования.
Водитель за рулем - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Минпромторг разработает переходный период по изменениям расчета утильсбора
