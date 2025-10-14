https://1prime.ru/20251014/mishustin-863497376.html

Реальные зарплаты в России выросли на 4,5 процента

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Реальные заработные платы в РФ за семь месяцев 2025 года выросли на 4,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Реальная заработная плата в целом по экономике за семь месяцев выросла на 4,5%", - сказал глава правительства в ходе стратегической сессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста, снижения бедности и доходного неравенства.

