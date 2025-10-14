Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Реальные зарплаты в России выросли на 4,5 процента - 14.10.2025
https://1prime.ru/20251014/mishustin-863497376.html
Реальные зарплаты в России выросли на 4,5 процента
Реальные зарплаты в России выросли на 4,5 процента - 14.10.2025, ПРАЙМ
Реальные зарплаты в России выросли на 4,5 процента
Реальные заработные платы в РФ за семь месяцев 2025 года выросли на 4,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T15:57+0300
2025-10-14T15:57+0300
россия
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Реальные заработные платы в РФ за семь месяцев 2025 года выросли на 4,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Реальная заработная плата в целом по экономике за семь месяцев выросла на 4,5%", - сказал глава правительства в ходе стратегической сессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста, снижения бедности и доходного неравенства.
рф
2025
россия, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
15:57 14.10.2025
 
Реальные зарплаты в России выросли на 4,5 процента

Мишустин: реальные зарплаты в России за семь месяцев выросли на 4,5 процента

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Реальные заработные платы в РФ за семь месяцев 2025 года выросли на 4,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Реальная заработная плата в целом по экономике за семь месяцев выросла на 4,5%", - сказал глава правительства в ходе стратегической сессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста, снижения бедности и доходного неравенства.
РОССИЯ РФ Михаил Мишустин
 
 
