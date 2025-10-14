https://1prime.ru/20251014/mishustin-863497578.html

Мишустин рассказал о текущем уровне безработицы

Мишустин рассказал о текущем уровне безработицы

Уровень безработицы в России, согласно данным Росстата, по итогам августа составил 2,1%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России, согласно данным Росстата, по итогам августа составил 2,1%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе стратегической сессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста, снижения бедности и доходного неравенства глава правительства сообщил, что в РФ стабильно высоким остается спрос на трудовые ресурсы. "Уровень безработицы по итогам августа, по данным Росстата, достиг 2,1%", - сказал Мишустин.

рф

