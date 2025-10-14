https://1prime.ru/20251014/mishustin-863501097.html

Мишустин рассказал о мерах по снижению бедности в России

общество

рф

михаил мишустин

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о реализации макроэкономической политики для устойчивого роста рассказал о предпринимаемых кабмином мерах по снижению бедности в России. В ходе выступления глава правительства подчеркнул, что к 2030 году уровень бедности в РФ должен опуститься ниже 7%. В этих целях правительство существенно увеличило финансирование нацпроекта "Семья" - почти до 3,24 триллиона рублей. Кроме того, кабмин последовательно повышает минимальный размер оплаты труда. В 2026 году МРОТ вырастет более чем на 20,5% и составит 27 093 рубля. "Такая динамика будет способствовать росту уровня жизни порядка 4,5 миллиона работников", - сообщил Мишустин. Действует ряд мер социальной поддержки, в том числе единое пособие. С января оно увеличено более чем на 12,5% – до 17,2 тысячи рублей, в 2026 году показатель достигнет 18,37 тысячи рублей. Для помощи гражданам с трудоустройством с сентября запущена программа профориентации обучающихся и выпускников. До конца 2025 года будет модернизировано около 1400 центров службы занятости. Полностью процесс планируется завершить в 2028 году. Также кабмин формирует прогноз перспективной потребности в кадрах. Теперь он строится не на пять, а на семь лет, что позволяет выстроить более долгосрочные модели и планировать ресурсы, подчеркнул Мишустин. "Кроме того, совершенствуем целевое обучение. С прошлого года все процедуры – от подачи работодателем заявок до заключения договора – ведутся на единой цифровой платформе "Работа России". Это делает механизм прозрачным, удобным для участников", - добавил Мишустин. Премьер подчеркнул, что важно учитывать все вызовы, которые потенциально могут сдержать развитие России, в том числе изменения глобальной торговли, усиление протекционистских настроений в мире. "Отвечая на эти вызовы, необходимо продолжать последовательно достигать стратегические цели, которые определил президент, поддерживая курс на сохранение бюджетной и макроэкономической стабильности, формирование экономики предложения и привлекательных условий для реализации в нашей стране инвестиционных проектов, обеспечение технологического и финансового суверенитета с конечной целью – повышением благополучия наших граждан", - сказал Мишустин.

