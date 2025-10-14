https://1prime.ru/20251014/mrot-863496879.html

МРОТ продолжит расти опережающими темпами, заявил Мишустин

МРОТ продолжит расти опережающими темпами, заявил Мишустин

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в России со следующего года более чем на 20,5% и достигнет 27 093 рубля, тренд на его повышение опережающими инфляцию темпами продолжится, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению президента правительство последовательно повышает минимальный размер оплаты труда темпами, опережающими инфляцию. С января он прибавил свыше 16,5%, превысил 22 400 рублей. В следующем году этот тренд продолжится, МРОТ вырастет более чем на 20,5% и составит 27 093 рубля", - сказал Мишустин на стратегической сессии.

