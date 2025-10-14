https://1prime.ru/20251014/mvf-863476803.html
В МВФ заявили о недостаточном регулировании технологий ИИ в мире
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в понедельник предупредила о недостаточном регулировании технологий искусственного интеллекта (ИИ) в мире.
"Мир отстает в (вопросе - ред.) регулирования", - заявила она в своем выступлении на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, оценивая риски внедрения технологий ИИ.
По оценкам Георгиевой, в мире в настоящее время наблюдается прогресс в вопросе развития технологий, компетенций и инноваций.
"Однако нормативно-этическая база для ИИ, для нашего будущего, еще не сформирована", - заключила глава фонда.
