МВФ понизил прогноз по росту ВВП России в 2025 году
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России в 2025 году
2025-10-14T16:04+0300
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту российской экономики в 2025 году до 0,6%, в 2026 году по-прежнему ожидает роста на 1%, следует из опубликованного во вторник доклада организации. Оценка на 2025 год понижена 0,3 процентного пункта по сравнению с июльским прогнозом организации, когда МВФ ожидал роста российского ВВП в текущем году на 0,9%. Прогноз роста на 2026 год оставлен без изменений и составляет 1%. По данным Росстата, ВВП России в 2024 году вырос на 4,3%. Сейчас идет плановый и прогнозируемый процесс охлаждения экономики - как неоднократно заявляли власти РФ, это неизбежно после перегрева. Минэкономразвития в конце сентября ввиду постепенного охлаждения экономики понизило прогноз роста ВВП РФ на текущий год до 1%, на 2026 год - до 1,3%. При этом уже в 2027 году министерство ожидает ускорения роста до 2,8%.
