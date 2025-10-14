Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России в 2025 году - 14.10.2025, ПРАЙМ
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России в 2025 году
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России в 2025 году - 14.10.2025, ПРАЙМ
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России в 2025 году
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту российской экономики в 2025 году до 0,6%, в 2026 году по-прежнему ожидает роста на 1%, следует из... | 14.10.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту российской экономики в 2025 году до 0,6%, в 2026 году по-прежнему ожидает роста на 1%, следует из опубликованного во вторник доклада организации. Оценка на 2025 год понижена 0,3 процентного пункта по сравнению с июльским прогнозом организации, когда МВФ ожидал роста российского ВВП в текущем году на 0,9%. Прогноз роста на 2026 год оставлен без изменений и составляет 1%. По данным Росстата, ВВП России в 2024 году вырос на 4,3%. Сейчас идет плановый и прогнозируемый процесс охлаждения экономики - как неоднократно заявляли власти РФ, это неизбежно после перегрева. Минэкономразвития в конце сентября ввиду постепенного охлаждения экономики понизило прогноз роста ВВП РФ на текущий год до 1%, на 2026 год - до 1,3%. При этом уже в 2027 году министерство ожидает ускорения роста до 2,8%.
россия, рф, мвф, росстат
РОССИЯ, РФ, МВФ, Росстат
16:04 14.10.2025
 
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России в 2025 году

МВФ понизил прогноз по росту российской экономики до 0,6%

© novosti.err.eeМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд
Международный валютный фонд. Архивное фото
© novosti.err.ee
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту российской экономики в 2025 году до 0,6%, в 2026 году по-прежнему ожидает роста на 1%, следует из опубликованного во вторник доклада организации.
Оценка на 2025 год понижена 0,3 процентного пункта по сравнению с июльским прогнозом организации, когда МВФ ожидал роста российского ВВП в текущем году на 0,9%.
Прогноз роста на 2026 год оставлен без изменений и составляет 1%.
По данным Росстата, ВВП России в 2024 году вырос на 4,3%. Сейчас идет плановый и прогнозируемый процесс охлаждения экономики - как неоднократно заявляли власти РФ, это неизбежно после перегрева.
Минэкономразвития в конце сентября ввиду постепенного охлаждения экономики понизило прогноз роста ВВП РФ на текущий год до 1%, на 2026 год - до 1,3%. При этом уже в 2027 году министерство ожидает ускорения роста до 2,8%.
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
МРОТ продолжит расти опережающими темпами, заявил Мишустин
