https://1prime.ru/20251014/mvf-863497931.html

МВФ понизил прогноз по росту ВВП России в 2025 году

МВФ понизил прогноз по росту ВВП России в 2025 году - 14.10.2025, ПРАЙМ

МВФ понизил прогноз по росту ВВП России в 2025 году

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту российской экономики в 2025 году до 0,6%, в 2026 году по-прежнему ожидает роста на 1%, следует из... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T16:04+0300

2025-10-14T16:04+0300

2025-10-14T16:04+0300

россия

рф

мвф

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/76123/06/761230612_0:38:477:306_1920x0_80_0_0_914330f27df4af74873ea1ab4dba4f72.jpg

ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту российской экономики в 2025 году до 0,6%, в 2026 году по-прежнему ожидает роста на 1%, следует из опубликованного во вторник доклада организации. Оценка на 2025 год понижена 0,3 процентного пункта по сравнению с июльским прогнозом организации, когда МВФ ожидал роста российского ВВП в текущем году на 0,9%. Прогноз роста на 2026 год оставлен без изменений и составляет 1%. По данным Росстата, ВВП России в 2024 году вырос на 4,3%. Сейчас идет плановый и прогнозируемый процесс охлаждения экономики - как неоднократно заявляли власти РФ, это неизбежно после перегрева. Минэкономразвития в конце сентября ввиду постепенного охлаждения экономики понизило прогноз роста ВВП РФ на текущий год до 1%, на 2026 год - до 1,3%. При этом уже в 2027 году министерство ожидает ускорения роста до 2,8%.

https://1prime.ru/20251014/mrot-863496879.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, мвф, росстат