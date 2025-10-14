Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировая экономика становится все более фрагментированной, заявили в МВФ - 14.10.2025, ПРАЙМ
Мировая экономика становится все более фрагментированной, заявили в МВФ
Мировая экономика становится все более фрагментированной, заявили в МВФ
2025-10-14T16:05+0300
2025-10-14T16:05+0300
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Мировая экономика становится все более фрагментированной, в том числе, в связи с переориентацией торговли и технологическим разделением, что увеличивает риски для ее будущего роста, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "По мере того как мировая экономика соскальзывает во все более фрагментированный ландшафт, риски для ее перспектив возрастают", - говорится в опубликованном докладе фонда. По оценкам МВФ, переориентация мировой торговли поддерживает устойчивость экономики в краткосрочной перспективе, однако является затратной "тактикой". "Неоптимальное перераспределение производственных ресурсов, технологическое разделение и ограничения на распространение знаний неизбежно будут сдерживать рост в долгосрочной перспективе", - предупредили в фонде. Авторы доклада, в частности, отметили, что последний раунд повышения импортных пошлины со стороны США произошел одновременно с тем, как американская экономика "начала демонстрировать признаки существенного замедления". "Появляется все больше признаков того, что негативные последствия протекционистских мер начинают проявляться… Базовая инфляция в США выросла, и уровень безработицы увеличился", - указали в МВФ.
16:05 14.10.2025
 
Мировая экономика становится все более фрагментированной, заявили в МВФ

МВФ: мировая экономика соскальзывает во все более фрагментированный ландшафт

© AFP / Yuri Gripas
Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP / Yuri Gripas
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Мировая экономика становится все более фрагментированной, в том числе, в связи с переориентацией торговли и технологическим разделением, что увеличивает риски для ее будущего роста, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"По мере того как мировая экономика соскальзывает во все более фрагментированный ландшафт, риски для ее перспектив возрастают", - говорится в опубликованном докладе фонда.
По оценкам МВФ, переориентация мировой торговли поддерживает устойчивость экономики в краткосрочной перспективе, однако является затратной "тактикой".
"Неоптимальное перераспределение производственных ресурсов, технологическое разделение и ограничения на распространение знаний неизбежно будут сдерживать рост в долгосрочной перспективе", - предупредили в фонде.
Авторы доклада, в частности, отметили, что последний раунд повышения импортных пошлины со стороны США произошел одновременно с тем, как американская экономика "начала демонстрировать признаки существенного замедления".
"Появляется все больше признаков того, что негативные последствия протекционистских мер начинают проявляться… Базовая инфляция в США выросла, и уровень безработицы увеличился", - указали в МВФ.
Международный валютный фонд
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России в 2025 году
