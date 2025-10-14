https://1prime.ru/20251014/mvf-863498407.html

МВФ прогнозирует падение средней цены на нефть в мире

МВФ прогнозирует падение средней цены на нефть в мире - 14.10.2025, ПРАЙМ

МВФ прогнозирует падение средней цены на нефть в мире

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение средней цены на нефть в мире по итогам 2025 года на 12,9% по сравнению с 2024 годом - до 68,92 доллара за | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T16:07+0300

2025-10-14T16:07+0300

2025-10-14T16:07+0300

израиль

иран

мвф

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение средней цены на нефть в мире по итогам 2025 года на 12,9% по сравнению с 2024 годом - до 68,92 доллара за баррель, говорится в опубликованном во вторник докладе организации. Согласно расчетам фонда, значение показателя, рассчитываемое как простое среднее от цен на нефть марок Brent, Dubai Fateh и WTI, снизится с 79,17 доллара за баррель в 2024 году до 68,92 доллара в 2025 году. В 2026 году МВФ прогнозирует дальнейшее снижение, однако меньшими темпами, чем в текущем. Фонд ожидает, что средняя цена на нефть снизится на 4,5% в годовом выражении и составит 65,84 доллара за баррель. "Индекс спотовых цен на нефть, как ожидается, составит в среднем 68,90 доллара за баррель в 2025 году и снизится до 67,30 доллара к 2030 году. За исключением временного скачка, связанного с войной Израиля и Ирана в середине июня, цены колеблются в диапазоне 60–70 долларов, установленном с начала действия ускоренного графика добычи ОПЕК+ в апреле", - добавили в МВФ.

https://1prime.ru/20251014/neft-863493107.html

израиль

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

израиль, иран, мвф, опек