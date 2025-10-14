https://1prime.ru/20251014/mvf-863498407.html
МВФ прогнозирует падение средней цены на нефть в мире
МВФ прогнозирует падение средней цены на нефть в мире - 14.10.2025, ПРАЙМ
МВФ прогнозирует падение средней цены на нефть в мире
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение средней цены на нефть в мире по итогам 2025 года на 12,9% по сравнению с 2024 годом - до 68,92 доллара за | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T16:07+0300
2025-10-14T16:07+0300
2025-10-14T16:07+0300
израиль
иран
мвф
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение средней цены на нефть в мире по итогам 2025 года на 12,9% по сравнению с 2024 годом - до 68,92 доллара за баррель, говорится в опубликованном во вторник докладе организации. Согласно расчетам фонда, значение показателя, рассчитываемое как простое среднее от цен на нефть марок Brent, Dubai Fateh и WTI, снизится с 79,17 доллара за баррель в 2024 году до 68,92 доллара в 2025 году. В 2026 году МВФ прогнозирует дальнейшее снижение, однако меньшими темпами, чем в текущем. Фонд ожидает, что средняя цена на нефть снизится на 4,5% в годовом выражении и составит 65,84 доллара за баррель. "Индекс спотовых цен на нефть, как ожидается, составит в среднем 68,90 доллара за баррель в 2025 году и снизится до 67,30 доллара к 2030 году. За исключением временного скачка, связанного с войной Израиля и Ирана в середине июня, цены колеблются в диапазоне 60–70 долларов, установленном с начала действия ускоренного графика добычи ОПЕК+ в апреле", - добавили в МВФ.
https://1prime.ru/20251014/neft-863493107.html
израиль
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, иран, мвф, опек
МВФ прогнозирует падение средней цены на нефть в мире
МВФ спрогнозировал падение средней цены на нефть до $68,92 за баррель
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение средней цены на нефть в мире по итогам 2025 года на 12,9% по сравнению с 2024 годом - до 68,92 доллара за баррель, говорится в опубликованном во вторник докладе организации.
Согласно расчетам фонда, значение показателя, рассчитываемое как простое среднее от цен на нефть марок Brent, Dubai Fateh и WTI, снизится с 79,17 доллара за баррель в 2024 году до 68,92 доллара в 2025 году.
В 2026 году МВФ
прогнозирует дальнейшее снижение, однако меньшими темпами, чем в текущем. Фонд ожидает, что средняя цена на нефть снизится на 4,5% в годовом выражении и составит 65,84 доллара за баррель.
"Индекс спотовых цен на нефть, как ожидается, составит в среднем 68,90 доллара за баррель в 2025 году и снизится до 67,30 доллара к 2030 году. За исключением временного скачка, связанного с войной Израиля
и Ирана
в середине июня, цены колеблются в диапазоне 60–70 долларов, установленном с начала действия ускоренного графика добычи ОПЕК+
в апреле", - добавили в МВФ.
Нефть дешевеет после публикации доклада МЭА