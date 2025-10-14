Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ прогнозирует падение средней цены на нефть в мире - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/mvf-863498407.html
МВФ прогнозирует падение средней цены на нефть в мире
МВФ прогнозирует падение средней цены на нефть в мире - 14.10.2025, ПРАЙМ
МВФ прогнозирует падение средней цены на нефть в мире
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение средней цены на нефть в мире по итогам 2025 года на 12,9% по сравнению с 2024 годом - до 68,92 доллара за | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T16:07+0300
2025-10-14T16:07+0300
израиль
иран
мвф
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение средней цены на нефть в мире по итогам 2025 года на 12,9% по сравнению с 2024 годом - до 68,92 доллара за баррель, говорится в опубликованном во вторник докладе организации. Согласно расчетам фонда, значение показателя, рассчитываемое как простое среднее от цен на нефть марок Brent, Dubai Fateh и WTI, снизится с 79,17 доллара за баррель в 2024 году до 68,92 доллара в 2025 году. В 2026 году МВФ прогнозирует дальнейшее снижение, однако меньшими темпами, чем в текущем. Фонд ожидает, что средняя цена на нефть снизится на 4,5% в годовом выражении и составит 65,84 доллара за баррель. "Индекс спотовых цен на нефть, как ожидается, составит в среднем 68,90 доллара за баррель в 2025 году и снизится до 67,30 доллара к 2030 году. За исключением временного скачка, связанного с войной Израиля и Ирана в середине июня, цены колеблются в диапазоне 60–70 долларов, установленном с начала действия ускоренного графика добычи ОПЕК+ в апреле", - добавили в МВФ.
https://1prime.ru/20251014/neft-863493107.html
израиль
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
израиль, иран, мвф, опек
ИЗРАИЛЬ, ИРАН, МВФ, ОПЕК
16:07 14.10.2025
 
МВФ прогнозирует падение средней цены на нефть в мире

МВФ спрогнозировал падение средней цены на нефть до $68,92 за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение средней цены на нефть в мире по итогам 2025 года на 12,9% по сравнению с 2024 годом - до 68,92 доллара за баррель, говорится в опубликованном во вторник докладе организации.
Согласно расчетам фонда, значение показателя, рассчитываемое как простое среднее от цен на нефть марок Brent, Dubai Fateh и WTI, снизится с 79,17 доллара за баррель в 2024 году до 68,92 доллара в 2025 году.
В 2026 году МВФ прогнозирует дальнейшее снижение, однако меньшими темпами, чем в текущем. Фонд ожидает, что средняя цена на нефть снизится на 4,5% в годовом выражении и составит 65,84 доллара за баррель.
"Индекс спотовых цен на нефть, как ожидается, составит в среднем 68,90 доллара за баррель в 2025 году и снизится до 67,30 доллара к 2030 году. За исключением временного скачка, связанного с войной Израиля и Ирана в середине июня, цены колеблются в диапазоне 60–70 долларов, установленном с начала действия ускоренного графика добычи ОПЕК+ в апреле", - добавили в МВФ.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Нефть дешевеет после публикации доклада МЭА
14:54
 
ИЗРАИЛЬИРАНМВФОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала