В МВФ оценили устойчивость американского рынка
В МВФ оценили устойчивость американского рынка
2025-10-14T18:28+0300
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Американский рынок остается стабильным, хотя и реагирует на новости о решениях президента США Дональда Трампа, заявил финансовый консультант и директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала Международного валютного фонда (МВФ) Тобиас Адриан. "Рынок реагирует на новости, но остается устойчивым", - заявил Адриан на пресс-конференции в МВФ. По его словам, неуверенность и неопределенность есть во многих странах по всему миру, с чем связана волатильность на их рынках. Как заявил Адриан, после объявления Трампа о пошлинах в апреле рынки отреагировали негативно, что отразилось и на долларе, но "с тех пор ситуация восстановилась". "Пока финансовые условия мягкие, макрофинансовые риски на некотором уровне выше", - заключил Адриан.
