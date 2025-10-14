Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВФ оценили устойчивость американского рынка - 14.10.2025, ПРАЙМ
В МВФ оценили устойчивость американского рынка
В МВФ оценили устойчивость американского рынка - 14.10.2025, ПРАЙМ
В МВФ оценили устойчивость американского рынка
Американский рынок остается стабильным, хотя и реагирует на новости о решениях президента США Дональда Трампа, заявил финансовый консультант и директор... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T18:28+0300
2025-10-14T18:28+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76123/06/761230612_0:38:477:306_1920x0_80_0_0_914330f27df4af74873ea1ab4dba4f72.jpg
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Американский рынок остается стабильным, хотя и реагирует на новости о решениях президента США Дональда Трампа, заявил финансовый консультант и директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала Международного валютного фонда (МВФ) Тобиас Адриан. "Рынок реагирует на новости, но остается устойчивым", - заявил Адриан на пресс-конференции в МВФ. По его словам, неуверенность и неопределенность есть во многих странах по всему миру, с чем связана волатильность на их рынках. Как заявил Адриан, после объявления Трампа о пошлинах в апреле рынки отреагировали негативно, что отразилось и на долларе, но "с тех пор ситуация восстановилась". "Пока финансовые условия мягкие, макрофинансовые риски на некотором уровне выше", - заключил Адриан.
сша
Новости
18:28 14.10.2025
 
В МВФ оценили устойчивость американского рынка

МВФ: американский рынок остается устойчивым, несмотря на реакцию на решения Трампа

© novosti.err.eeМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд
Международный валютный фонд. Архивное фото
© novosti.err.ee
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Американский рынок остается стабильным, хотя и реагирует на новости о решениях президента США Дональда Трампа, заявил финансовый консультант и директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала Международного валютного фонда (МВФ) Тобиас Адриан.
"Рынок реагирует на новости, но остается устойчивым", - заявил Адриан на пресс-конференции в МВФ.
По его словам, неуверенность и неопределенность есть во многих странах по всему миру, с чем связана волатильность на их рынках.
Как заявил Адриан, после объявления Трампа о пошлинах в апреле рынки отреагировали негативно, что отразилось и на долларе, но "с тех пор ситуация восстановилась".
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
МВФ прогнозирует замедление роста экономики США
16:09
"Пока финансовые условия мягкие, макрофинансовые риски на некотором уровне выше", - заключил Адриан.
 
