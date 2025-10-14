https://1prime.ru/20251014/mvf-863511155.html

МВФ прокомментировал планы Трампа сделать США мировой столицей криптовалют

МВФ прокомментировал планы Трампа сделать США мировой столицей криптовалют - 14.10.2025, ПРАЙМ

МВФ прокомментировал планы Трампа сделать США мировой столицей криптовалют

Планам американского президента Дональда Трампа сделать США мировой столицей криптовалют может быть не суждено реализоваться, заявила во вторник... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T22:09+0300

2025-10-14T22:09+0300

2025-10-14T22:09+0300

экономика

мировая экономика

финансы

сша

вашингтон

дональд трамп

кристалина георгиева

мвф

всемирный банк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg

ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Планам американского президента Дональда Трампа сделать США мировой столицей криптовалют может быть не суждено реализоваться, заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "На данный момент большая часть инноваций находится здесь. Однако будущее может сильно измениться", - сообщила она ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, комментируя планы главы Белого дома. Георгиева указала на важность поддержания доверия для привлечения инвестиций, предсказуемость государственной политики и международное сотрудничество. "Мы должны работать сообща. Мы должны сотрудничать", - подчеркнула глава фонда. В июле Трамп подписал закон Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Президент США еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют.

https://1prime.ru/20250829/tramp-861452302.html

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, сша, вашингтон, дональд трамп, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк