МВФ прокомментировал планы Трампа сделать США мировой столицей криптовалют
МВФ прокомментировал планы Трампа сделать США мировой столицей криптовалют - 14.10.2025, ПРАЙМ
МВФ прокомментировал планы Трампа сделать США мировой столицей криптовалют
Планам американского президента Дональда Трампа сделать США мировой столицей криптовалют может быть не суждено реализоваться, заявила во вторник... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T22:09+0300
2025-10-14T22:09+0300
2025-10-14T22:09+0300
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Планам американского президента Дональда Трампа сделать США мировой столицей криптовалют может быть не суждено реализоваться, заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "На данный момент большая часть инноваций находится здесь. Однако будущее может сильно измениться", - сообщила она ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, комментируя планы главы Белого дома. Георгиева указала на важность поддержания доверия для привлечения инвестиций, предсказуемость государственной политики и международное сотрудничество. "Мы должны работать сообща. Мы должны сотрудничать", - подчеркнула глава фонда. В июле Трамп подписал закон Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Президент США еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют.
МВФ прокомментировал планы Трампа сделать США мировой столицей криптовалют
Глава МВФ: планы Трампа сделать США мировой столицей криптовалют могут не сбыться