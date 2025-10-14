Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ прокомментировал планы Трампа сделать США мировой столицей криптовалют - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251014/mvf-863511155.html
МВФ прокомментировал планы Трампа сделать США мировой столицей криптовалют
МВФ прокомментировал планы Трампа сделать США мировой столицей криптовалют - 14.10.2025, ПРАЙМ
МВФ прокомментировал планы Трампа сделать США мировой столицей криптовалют
Планам американского президента Дональда Трампа сделать США мировой столицей криптовалют может быть не суждено реализоваться, заявила во вторник... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T22:09+0300
2025-10-14T22:09+0300
экономика
мировая экономика
финансы
сша
вашингтон
дональд трамп
кристалина георгиева
мвф
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Планам американского президента Дональда Трампа сделать США мировой столицей криптовалют может быть не суждено реализоваться, заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "На данный момент большая часть инноваций находится здесь. Однако будущее может сильно измениться", - сообщила она ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, комментируя планы главы Белого дома. Георгиева указала на важность поддержания доверия для привлечения инвестиций, предсказуемость государственной политики и международное сотрудничество. "Мы должны работать сообща. Мы должны сотрудничать", - подчеркнула глава фонда. В июле Трамп подписал закон Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Президент США еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют.
https://1prime.ru/20250829/tramp-861452302.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_70498467e96c8f66aac3bfe86768efcd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, финансы, сша, вашингтон, дональд трамп, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Кристалина Георгиева, МВФ, Всемирный банк
22:09 14.10.2025
 
МВФ прокомментировал планы Трампа сделать США мировой столицей криптовалют

Глава МВФ: планы Трампа сделать США мировой столицей криптовалют могут не сбыться

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Планам американского президента Дональда Трампа сделать США мировой столицей криптовалют может быть не суждено реализоваться, заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"На данный момент большая часть инноваций находится здесь. Однако будущее может сильно измениться", - сообщила она ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, комментируя планы главы Белого дома.
Георгиева указала на важность поддержания доверия для привлечения инвестиций, предсказуемость государственной политики и международное сотрудничество.
"Мы должны работать сообща. Мы должны сотрудничать", - подчеркнула глава фонда.
В июле Трамп подписал закон Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США.
Президент США еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют.
Сын Дональда Трампа Эрик Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
СМИ: сын Трампа назвал Китай "чертовски мощным" в вопросах криптовалют
29 августа, 16:32
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыСШАВАШИНГТОНДональд ТрампКристалина ГеоргиеваМВФВсемирный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала