https://1prime.ru/20251014/mvf-863512182.html
Ценность доллара при Трампе претерпела обратное движение, заявили в МВФ
Ценность доллара при Трампе претерпела обратное движение, заявили в МВФ - 14.10.2025, ПРАЙМ
Ценность доллара при Трампе претерпела обратное движение, заявили в МВФ
Ценность доллара при администрации президента США Дональда Трампа претерпела "обратное движение", заявил финансовый консультант и директор департамента... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T23:17+0300
2025-10-14T23:17+0300
2025-10-14T23:17+0300
экономика
сша
дональд трамп
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/84/827008474_0:255:3077:1985_1920x0_80_0_0_49cede81e1d04e98f421550582e34775.jpg
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Ценность доллара при администрации президента США Дональда Трампа претерпела "обратное движение", заявил финансовый консультант и директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан. "Доллар оценивался хорошо многие месяцы, некоторое обратное движение в контексте уровня доллара началось в январе, но в долгосрочной перспективе эти перемены находятся в разумном диапазоне", - заявил Адриан на пресс-конференции в МВФ. По его словам, доллар "вернулся к обычному уровню по сравнению с прошлым ростом". Кроме того в условиях неопределенности увеличились вложения в золото, возросла работа по управлению рисками, добавил Адриан. По его словам, долларовые бонды остаются ключевым финансовым активом.
https://1prime.ru/20251014/mvf-863511155.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/84/827008474_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e07943d5503a2702646461a2c6a9267f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, мвф
Экономика, США, Дональд Трамп, МВФ
Ценность доллара при Трампе претерпела обратное движение, заявили в МВФ
МВФ: доллар оценивался хорошо многие месяцы, обратное движение началось в январе
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Ценность доллара при администрации президента США Дональда Трампа претерпела "обратное движение", заявил финансовый консультант и директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан.
"Доллар оценивался хорошо многие месяцы, некоторое обратное движение в контексте уровня доллара началось в январе, но в долгосрочной перспективе эти перемены находятся в разумном диапазоне", - заявил Адриан на пресс-конференции в МВФ
.
По его словам, доллар "вернулся к обычному уровню по сравнению с прошлым ростом". Кроме того в условиях неопределенности увеличились вложения в золото, возросла работа по управлению рисками, добавил Адриан.
По его словам, долларовые бонды остаются ключевым финансовым активом.
МВФ прокомментировал планы Трампа сделать США мировой столицей криптовалют