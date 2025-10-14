https://1prime.ru/20251014/mvf-863512182.html

Ценность доллара при Трампе претерпела обратное движение, заявили в МВФ

Ценность доллара при Трампе претерпела обратное движение, заявили в МВФ - 14.10.2025, ПРАЙМ

Ценность доллара при Трампе претерпела обратное движение, заявили в МВФ

14.10.2025

ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Ценность доллара при администрации президента США Дональда Трампа претерпела "обратное движение", заявил финансовый консультант и директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан. "Доллар оценивался хорошо многие месяцы, некоторое обратное движение в контексте уровня доллара началось в январе, но в долгосрочной перспективе эти перемены находятся в разумном диапазоне", - заявил Адриан на пресс-конференции в МВФ. По его словам, доллар "вернулся к обычному уровню по сравнению с прошлым ростом". Кроме того в условиях неопределенности увеличились вложения в золото, возросла работа по управлению рисками, добавил Адриан. По его словам, долларовые бонды остаются ключевым финансовым активом.

сша

