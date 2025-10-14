Ценность доллара при Трампе претерпела обратное движение, заявили в МВФ

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-14T23:17+0300
2025-10-14T23:17+0300
экономика
сша
дональд трамп
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/84/827008474_0:255:3077:1985_1920x0_80_0_0_49cede81e1d04e98f421550582e34775.jpg
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Ценность доллара при администрации президента США Дональда Трампа претерпела "обратное движение", заявил финансовый консультант и директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан. "Доллар оценивался хорошо многие месяцы, некоторое обратное движение в контексте уровня доллара началось в январе, но в долгосрочной перспективе эти перемены находятся в разумном диапазоне", - заявил Адриан на пресс-конференции в МВФ. По его словам, доллар "вернулся к обычному уровню по сравнению с прошлым ростом". Кроме того в условиях неопределенности увеличились вложения в золото, возросла работа по управлению рисками, добавил Адриан. По его словам, долларовые бонды остаются ключевым финансовым активом.
сша
сша, дональд трамп, мвф
Экономика, США, Дональд Трамп, МВФ
23:17 14.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Ценность доллара при администрации президента США Дональда Трампа претерпела "обратное движение", заявил финансовый консультант и директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан.
"Доллар оценивался хорошо многие месяцы, некоторое обратное движение в контексте уровня доллара началось в январе, но в долгосрочной перспективе эти перемены находятся в разумном диапазоне", - заявил Адриан на пресс-конференции в МВФ.
По его словам, доллар "вернулся к обычному уровню по сравнению с прошлым ростом". Кроме того в условиях неопределенности увеличились вложения в золото, возросла работа по управлению рисками, добавил Адриан.
По его словам, долларовые бонды остаются ключевым финансовым активом.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
МВФ прокомментировал планы Трампа сделать США мировой столицей криптовалют
