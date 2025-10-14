https://1prime.ru/20251014/nalog-863478362.html

Налог на имущество могут списать без решения суда

Налог на имущество могут списать без решения суда - 14.10.2025, ПРАЙМ

Налог на имущество могут списать без решения суда

Собственники жилых помещений и их частей, а также гаражей, единых недвижимых комплексов, гаражей и машино-мест, других хозяйственных построек и даже некоторых... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T04:32+0300

2025-10-14T04:32+0300

2025-10-14T04:32+0300

недвижимость

бизнес

экономика

москва

санкт-петербург

севастополь

фнс россии

фнс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863478362.jpg?1760405576

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Собственники жилых помещений и их частей, а также гаражей, единых недвижимых комплексов, гаражей и машино-мест, других хозяйственных построек и даже некоторых незавершенных объектов в России должны до 1 декабря 2025 года заплатить налог на недвижимое имущество, в противном случае налоговая задолженность может быть списана с их счетов даже без решения суда, рассказала РИА Новости налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева. "Налогом на имущество облагаются жилые дома, включая многоквартирные, наемные дома, садовые дома и жилые строения, квартиры, комнаты, а также их части, гаражи и машино-места, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом, объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом, хозяйственные строения, расположенные на земельных участках личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства", - сказала Мучараева. При этом эксперт уточнила, что налогом не облагается имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома: например, чердаки и подъезды. "До 1 декабря 2025 необходимо заплатить налоги за 2024 год. Для этого подавать налоговую декларацию физическим лицам не нужно: налоговая инспекция сама рассчитает сумму налога и направит уведомление", уточнила Мучараева. Она подчеркнула, что за просрочку платежа начисляются пени. "С 1 ноября 2025 вступает в силу важное изменение: налоговые органы получат право взыскивать задолженность по имущественным налогам с физических лиц без обращения в суд. Поэтому крайне важно оплачивать налоги вовремя", - предупредила эксперт. Поскольку налог на имущество является местным налогом, особенности его уплаты, размер налоговой ставки и льготы определяют представительные органы муниципальных образований. А для городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - эти правила прописаны в местных законах. "Налоговый кодекс устанавливает верхнюю границу налоговых ставок, а местные власти вправе ее уменьшить. По общему правилу базовая ставка для большинства объектов жилой недвижимости составляет 0,1% от кадастровой стоимости", - рассказала Мучараева. Местные власти также вправе вводить льготы по налогу на имущество. Льготы предоставляются пенсионерам, ветеранам, участникам боевых действий, инвалидам, многодетным семьям. Мучараева подчеркнула, что уменьшение налоговой базы не распространяется на коммерческие объекты. Оплатить налоги можно через личный кабинет налогоплательщика-физлица на сайте ФНС, в мобильном приложении "Налоги ФЛ", на портале "Госуслуг", через специальный сервис "Уплата налогов и пошлин", либо по QR-коду или реквизитам из налогового уведомления. Оплатить налоги может как сам налогоплательщик, так и любое иное лицо за него.

москва

санкт-петербург

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, москва, санкт-петербург, севастополь, фнс россии, фнс