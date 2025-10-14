Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США призвали Европу усилить давление на тех, кто закупает российскую нефть - 14.10.2025
США призвали Европу усилить давление на тех, кто закупает российскую нефть
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент на встрече с премьер-министром Украины Юлией Свириденко вновь призвал европейские страны увеличить давление на тех, кто закупает российскую нефть, следует из заявления американского минфина. Встреча между Бессентом и украинской делегацией состоялась во вторник в Вашингтоне. "Министр Бессент также подтвердил приверженность США сотрудничеству с партнерами по "Большой семёрке" для значительного усиления давления на Россию. Он подчеркнул необходимость для европейских союзников усилить кампанию давления не только на Россию, но и на любую страну, финансирующую российскую военную машину за счет закупок российской нефти", - говорится в заявлении. Также стороны на встречи обсудили работу совместного инвестиционного фонда, который был создан в рамках сделки об украинских природных ресурсах, в соответствии с которой Киев должен отчислять в фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
мировая экономика, сша, венгрия, украина, скотт бессент, петер сийярто
Экономика, Мировая экономика, США, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Скотт Бессент, Петер Сийярто
22:13 14.10.2025 (обновлено: 22:14 14.10.2025)
 
США призвали Европу усилить давление на тех, кто закупает российскую нефть

Глава Минфина США призвал Европу усилить давление на закупщиков российской нефти

© AFP / Karen BleierЗдание министерства финансов США в Вашингтоне.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Здание министерства финансов США в Вашингтоне.. Архивное фото
© AFP / Karen Bleier
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент на встрече с премьер-министром Украины Юлией Свириденко вновь призвал европейские страны увеличить давление на тех, кто закупает российскую нефть, следует из заявления американского минфина.
Встреча между Бессентом и украинской делегацией состоялась во вторник в Вашингтоне.
"Министр Бессент также подтвердил приверженность США сотрудничеству с партнерами по "Большой семёрке" для значительного усиления давления на Россию. Он подчеркнул необходимость для европейских союзников усилить кампанию давления не только на Россию, но и на любую страну, финансирующую российскую военную машину за счет закупок российской нефти", - говорится в заявлении.
Также стороны на встречи обсудили работу совместного инвестиционного фонда, который был создан в рамках сделки об украинских природных ресурсах, в соответствии с которой Киев должен отчислять в фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
"Русские во всем виноваты". Европа захлебнется американской нефтью
Вчера, 07:07
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАВЕНГРИЯУКРАИНАСкотт БессентПетер Сийярто
 
 
