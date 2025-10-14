Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Shell и Sunlink Energies инвестируют в газовый проект в Нигерии
Shell и Sunlink Energies инвестируют в газовый проект в Нигерии
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Энергетическая компания Shell совместно с Sunlink Energies and Resources Limited приняли окончательное инвестиционное решение по газовому проекту HI в Нигерии, говорится в релизе Shell. "Shell Nigeria Exploration and Production Company Limited (SNEPCo), дочерняя компания Shell plc, совместно с Sunlink Energies and Resources Limited приняли окончательное инвестиционное решение (FID) по газовому проекту HI на шельфе Нигерии", - сообщается в пресс-релизе. По завершению проект будет поставлять 350 миллионов кубических футов (примерно 60 тысяч баррелей нефтяного эквивалента) газа в день на пике добычи. Получателем будет Nigeria LNG, в которой 25,6% принадлежит Shell и которая производит и экспортирует сжиженный природный газ (СПГ) на мировые рынки, указывается в сообщении. Компания отмечает, что старт добычи ожидается к концу текущего десятилетия. Месторождение HI было открыто в 1985 году, оно располагается на глубине в 100 метров примерно в 50 километрах от побережья. Согласно текущей оценке, извлекаемые запасы проекта оцениваются в 285 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Проект является частью совместного предприятия Sunlink Energies and Resources Limited (60%) и SNEPCo (40%), указывается в релизе. Shell - британско-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах, штат составляет 96 тысяч сотрудников.
газ, нигерия, shell
Газ, Нигерия, Shell
13:04 14.10.2025
 
© Фото : Unsplash/David RotimiНигерия
Нигерия - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Нигерия. Архивное фото
© Фото : Unsplash/David Rotimi
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Лавров рассказал о росте товарооборота России с Африкой
9 октября, 17:18
 
