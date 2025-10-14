https://1prime.ru/20251014/nigeriya-863507453.html

Нигерия заинтересована в переводе международных расчетов в нацвалюту

Нигерия заинтересована в переводе международных расчетов в нацвалюту

2025-10-14T20:14+0300

ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Нигерия заинтересована в переводе международных расчетов в расчеты в нацвалюте и находится на начальной стадии этого процесса, заявил глава Центробанка страны Олайеми Кардосо, отвечая на вопрос РИА Новости. "Мы провели эксперимент с этим, и он оказался для нас не очень удачным. Это не значит, что нам это неинтересно. Нам интересно, мы работаем над этим, находясь на начальной стадии", - сообщил он на ежегодных встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне в ответ на вопрос агентства о переводе торговых расчетов в нацвалюты. Кардосо добавил, что задачей властей Нигерии в настоящее время является создание таких условий, которые гарантируют выгоду для всех участников торговой деятельности при расчетах в нацвалютах.

