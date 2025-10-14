Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нигерия заинтересована в переводе международных расчетов в нацвалюту - 14.10.2025, ПРАЙМ
Нигерия заинтересована в переводе международных расчетов в нацвалюту
экономика
финансы
вашингтон
нигерия
мвф
всемирный банк
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Нигерия заинтересована в переводе международных расчетов в расчеты в нацвалюте и находится на начальной стадии этого процесса, заявил глава Центробанка страны Олайеми Кардосо, отвечая на вопрос РИА Новости. "Мы провели эксперимент с этим, и он оказался для нас не очень удачным. Это не значит, что нам это неинтересно. Нам интересно, мы работаем над этим, находясь на начальной стадии", - сообщил он на ежегодных встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне в ответ на вопрос агентства о переводе торговых расчетов в нацвалюты. Кардосо добавил, что задачей властей Нигерии в настоящее время является создание таких условий, которые гарантируют выгоду для всех участников торговой деятельности при расчетах в нацвалютах.
финансы, вашингтон, нигерия, мвф, всемирный банк
Экономика, Финансы, ВАШИНГТОН, Нигерия, МВФ, Всемирный банк
20:14 14.10.2025
 
Нигерия заинтересована в переводе международных расчетов в нацвалюту

ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Нигерия заинтересована в переводе международных расчетов в расчеты в нацвалюте и находится на начальной стадии этого процесса, заявил глава Центробанка страны Олайеми Кардосо, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы провели эксперимент с этим, и он оказался для нас не очень удачным. Это не значит, что нам это неинтересно. Нам интересно, мы работаем над этим, находясь на начальной стадии", - сообщил он на ежегодных встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне в ответ на вопрос агентства о переводе торговых расчетов в нацвалюты.
Кардосо добавил, что задачей властей Нигерии в настоящее время является создание таких условий, которые гарантируют выгоду для всех участников торговой деятельности при расчетах в нацвалютах.
Нигерия - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Shell и Sunlink Energies инвестируют в газовый проект в Нигерии
ЭкономикаФинансыВАШИНГТОННигерияМВФВсемирный банк
 
 
