В России утвердили план повышения производительности труда в ОПК
В России утвердили план повышения производительности труда в ОПК - 14.10.2025, ПРАЙМ
В России утвердили план повышения производительности труда в ОПК
Военно-промышленная комиссия утвердила трехлетний план повышения производительности труда в ОПК с "протяжкой" до 2030 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис | 14.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Военно-промышленная комиссия утвердила трехлетний план повышения производительности труда в ОПК с "протяжкой" до 2030 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках правительственного часа в Госдуме. "В этой сфере (ОПК - ред.) за последние три года производительность труда выросла более чем на 40%, и это даже с учетом дополнительного привлечения на заводы около 800 тысяч новых специалистов. Чтобы продолжать следовать этому вектору, военно-промышленная комиссия утвердила трехлетний план мероприятий с протяжкой до 2030 года", - сказал Мантуров. Он отметил, что план предполагает участие в федеральном проекте "Производительность труда" пятисот предприятий ОПК. Накануне глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что для многократного роста производства вооружений, военной, специальной техники и средств поражения было вложено немало средств в техперевооружение и поставку нового оборудования. Кроме того, был обеспечен высокий спрос на продукцию отечественного станкостроения, что позволило существенно нарастить заказ на станки российского производства.
13:16 14.10.2025
 
В России утвердили план повышения производительности труда в ОПК

В России утвердили трехлетний план повышения производительности труда в ОПК

© Министерство обороны РФ
Заготовки артиллерийских боеприпасов
Заготовки артиллерийских боеприпасов
Заготовки артиллерийских боеприпасов. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Военно-промышленная комиссия утвердила трехлетний план повышения производительности труда в ОПК с "протяжкой" до 2030 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках правительственного часа в Госдуме.
"В этой сфере (ОПК - ред.) за последние три года производительность труда выросла более чем на 40%, и это даже с учетом дополнительного привлечения на заводы около 800 тысяч новых специалистов. Чтобы продолжать следовать этому вектору, военно-промышленная комиссия утвердила трехлетний план мероприятий с протяжкой до 2030 года", - сказал Мантуров.
Он отметил, что план предполагает участие в федеральном проекте "Производительность труда" пятисот предприятий ОПК.
Накануне глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что для многократного роста производства вооружений, военной, специальной техники и средств поражения было вложено немало средств в техперевооружение и поставку нового оборудования. Кроме того, был обеспечен высокий спрос на продукцию отечественного станкостроения, что позволило существенно нарастить заказ на станки российского производства.
Алиханов рассказал о росте производительности труда в ОПК
Вчера, 14:37
 
