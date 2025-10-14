https://1prime.ru/20251014/perevozki-863482862.html

Россия и КНР установят рекорд грузовых перевозок по СМП, завил Лихачев

Россия и КНР установят рекорд грузовых перевозок по СМП, завил Лихачев - 14.10.2025, ПРАЙМ

Россия и КНР установят рекорд грузовых перевозок по СМП, завил Лихачев

Россия и Китай в этом году установят новый рекорд в грузовых показателях контейнерных перевозок по Северному морскому пути (СМП), объем может превысить 400... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T09:08+0300

2025-10-14T09:08+0300

2025-10-14T09:08+0300

бизнес

китай

алексей лихачев

росатом

харбин

россия

евразия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860864118_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ca5a0c89241f86c05299b48585ad97ee.jpg

ХАРБИН(Китай), 14 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай в этом году установят новый рекорд в грузовых показателях контейнерных перевозок по Северному морскому пути (СМП), объем может превысить 400 тысяч тонн, заявил журналистам во вторник генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв. "Надо отметить, что в этом смысле российско-китайское сотрудничество на СМП растет еще более высокими темпами, скажем, если говорить про количество контейнерных перевозок, то оно сначала в 2023 - 2024 году возросло в 2 раза, сейчас примерно еще на 60%", - заявил Лихачев по итогам прошедшего в Харбине второго заседания Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. По его словам, "точно будет установлен новый рекорд в грузовых показателях контейнерных перевозок, в прошлом году это было менее ста восьмидесяти тысяч тонн, в этом году, скорее всего превысит 400 тысяч тонн, то есть более чем в 2 раза, не только количество, но и объем перевезенных грузов возрастает". Северный морской путь— кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Протяженность СМП составляет около 5,6 тысячи километров. По данным "Росатома", в 2024 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути побил очередной рекорд и составил почти 37,9 миллиона тонн, что превышает рекордный результат предыдущего года более чем на 1,6 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20251014/put-863481238.html

китай

харбин

евразия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, китай, алексей лихачев, росатом, харбин, россия, евразия