Россия и КНР установят рекорд грузовых перевозок по СМП, завил Лихачев
Лихачев: РФ и КНР установят рекорд в грузовых контейнерных перевозках по СМП
© РИА Новости . Анна Раткогло | Перейти в медиабанкПлатформы для железнодорожных контейнеров в китайском порту
Платформы для железнодорожных контейнеров в китайском порту. Архивное фото
ХАРБИН(Китай), 14 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай в этом году установят новый рекорд в грузовых показателях контейнерных перевозок по Северному морскому пути (СМП), объем может превысить 400 тысяч тонн, заявил журналистам во вторник генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.
"Надо отметить, что в этом смысле российско-китайское сотрудничество на СМП растет еще более высокими темпами, скажем, если говорить про количество контейнерных перевозок, то оно сначала в 2023 - 2024 году возросло в 2 раза, сейчас примерно еще на 60%", - заявил Лихачев по итогам прошедшего в Харбине второго заседания Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
По его словам, "точно будет установлен новый рекорд в грузовых показателях контейнерных перевозок, в прошлом году это было менее ста восьмидесяти тысяч тонн, в этом году, скорее всего превысит 400 тысяч тонн, то есть более чем в 2 раза, не только количество, но и объем перевезенных грузов возрастает".
Северный морской путь— кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Протяженность СМП составляет около 5,6 тысячи километров. По данным "Росатома", в 2024 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути побил очередной рекорд и составил почти 37,9 миллиона тонн, что превышает рекордный результат предыдущего года более чем на 1,6 миллиона тонн.