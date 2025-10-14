Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и КНР установят рекорд грузовых перевозок по СМП, завил Лихачев - 14.10.2025
Россия и КНР установят рекорд грузовых перевозок по СМП, завил Лихачев
Россия и КНР установят рекорд грузовых перевозок по СМП, завил Лихачев - 14.10.2025, ПРАЙМ
Россия и КНР установят рекорд грузовых перевозок по СМП, завил Лихачев
Россия и Китай в этом году установят новый рекорд в грузовых показателях контейнерных перевозок по Северному морскому пути (СМП), объем может превысить 400... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T09:08+0300
2025-10-14T09:08+0300
бизнес
китай
алексей лихачев
росатом
харбин
россия
евразия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860864118_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ca5a0c89241f86c05299b48585ad97ee.jpg
ХАРБИН(Китай), 14 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай в этом году установят новый рекорд в грузовых показателях контейнерных перевозок по Северному морскому пути (СМП), объем может превысить 400 тысяч тонн, заявил журналистам во вторник генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв. "Надо отметить, что в этом смысле российско-китайское сотрудничество на СМП растет еще более высокими темпами, скажем, если говорить про количество контейнерных перевозок, то оно сначала в 2023 - 2024 году возросло в 2 раза, сейчас примерно еще на 60%", - заявил Лихачев по итогам прошедшего в Харбине второго заседания Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. По его словам, "точно будет установлен новый рекорд в грузовых показателях контейнерных перевозок, в прошлом году это было менее ста восьмидесяти тысяч тонн, в этом году, скорее всего превысит 400 тысяч тонн, то есть более чем в 2 раза, не только количество, но и объем перевезенных грузов возрастает". Северный морской путь— кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Протяженность СМП составляет около 5,6 тысячи километров. По данным "Росатома", в 2024 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути побил очередной рекорд и составил почти 37,9 миллиона тонн, что превышает рекордный результат предыдущего года более чем на 1,6 миллиона тонн.
09:08 14.10.2025
 
Россия и КНР установят рекорд грузовых перевозок по СМП, завил Лихачев

Лихачев: РФ и КНР установят рекорд в грузовых контейнерных перевозках по СМП

© РИА Новости . Анна Раткогло | Перейти в медиабанкПлатформы для железнодорожных контейнеров в китайском порту
Платформы для железнодорожных контейнеров в китайском порту. Архивное фото
© РИА Новости . Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
ХАРБИН(Китай), 14 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай в этом году установят новый рекорд в грузовых показателях контейнерных перевозок по Северному морскому пути (СМП), объем может превысить 400 тысяч тонн, заявил журналистам во вторник генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.
"Надо отметить, что в этом смысле российско-китайское сотрудничество на СМП растет еще более высокими темпами, скажем, если говорить про количество контейнерных перевозок, то оно сначала в 2023 - 2024 году возросло в 2 раза, сейчас примерно еще на 60%", - заявил Лихачев по итогам прошедшего в Харбине второго заседания Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
По его словам, "точно будет установлен новый рекорд в грузовых показателях контейнерных перевозок, в прошлом году это было менее ста восьмидесяти тысяч тонн, в этом году, скорее всего превысит 400 тысяч тонн, то есть более чем в 2 раза, не только количество, но и объем перевезенных грузов возрастает".
Северный морской путь— кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Протяженность СМП составляет около 5,6 тысячи километров. По данным "Росатома", в 2024 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути побил очередной рекорд и составил почти 37,9 миллиона тонн, что превышает рекордный результат предыдущего года более чем на 1,6 миллиона тонн.
Россия и Китай утвердили план развития перевозок по Севморпути
