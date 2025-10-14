https://1prime.ru/20251014/perevozki-863487684.html
Россия, Иран и Азербайджан увеличат перевозки по МТК "Север — Юг"
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия, Иран и Азербайджан планируют довести объём перевозок по западной части международного транспортного коридора "Север - Юг" до 15 миллионов тонн, заявили стороны в коммюнике по итогам трёхсторонней встречи в Баку. Накануне в Баку состоялась трёхсторонняя встреча между заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком и министром дорог и городского развития Ирана Фарзаной Садег. "Была подчеркнута необходимость принятия мер для увеличения объёма перевозок по международному транспортному коридору "Север - Юг" до 15 миллионов тонн и обеспечения непрерывного роста грузовых потоков", - говорится в коммюнике. Для этого, в частности, создаются рабочая группа для подготовки в течение 3 месяцев плана действий по реализации запланированных мероприятий. "Была отмечена значимость завершения строительства железнодорожной линии Решт - Астара, а также соответствующего железнодорожного терминала, являющегося одним из компонентов коридора, для полной реализации международного транспортного коридора "Север - Юг". В ходе встречи была отмечена важность завершения работ по возведению автомобильного моста "Агбенд - Келале" через реку Аракс на границе Ирана и Азербайджана, в том числе по строительству погранично-пропускных пунктов, в контексте укрепления трёхсторонних связей", - подчеркивается в коммюнике.
