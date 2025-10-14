Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия, Иран и Азербайджан увеличат перевозки по МТК "Север — Юг" - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/perevozki-863487684.html
Россия, Иран и Азербайджан увеличат перевозки по МТК "Север — Юг"
Россия, Иран и Азербайджан увеличат перевозки по МТК "Север — Юг" - 14.10.2025, ПРАЙМ
Россия, Иран и Азербайджан увеличат перевозки по МТК "Север — Юг"
Россия, Иран и Азербайджан планируют довести объём перевозок по западной части международного транспортного коридора "Север - Юг" до 15 миллионов тонн, заявили... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T12:15+0300
2025-10-14T12:15+0300
бизнес
россия
иран
азербайджан
баку
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/img/84158/36/841583691_0:128:1280:848_1920x0_80_0_0_e713bc37a4e941a27b4ce378eadfe87e.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия, Иран и Азербайджан планируют довести объём перевозок по западной части международного транспортного коридора "Север - Юг" до 15 миллионов тонн, заявили стороны в коммюнике по итогам трёхсторонней встречи в Баку. Накануне в Баку состоялась трёхсторонняя встреча между заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком и министром дорог и городского развития Ирана Фарзаной Садег. "Была подчеркнута необходимость принятия мер для увеличения объёма перевозок по международному транспортному коридору "Север - Юг" до 15 миллионов тонн и обеспечения непрерывного роста грузовых потоков", - говорится в коммюнике. Для этого, в частности, создаются рабочая группа для подготовки в течение 3 месяцев плана действий по реализации запланированных мероприятий. "Была отмечена значимость завершения строительства железнодорожной линии Решт - Астара, а также соответствующего железнодорожного терминала, являющегося одним из компонентов коридора, для полной реализации международного транспортного коридора "Север - Юг". В ходе встречи была отмечена важность завершения работ по возведению автомобильного моста "Агбенд - Келале" через реку Аракс на границе Ирана и Азербайджана, в том числе по строительству погранично-пропускных пунктов, в контексте укрепления трёхсторонних связей", - подчеркивается в коммюнике.
https://1prime.ru/20251012/peskov-863429317.html
иран
азербайджан
баку
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84158/36/841583691_148:0:1279:848_1920x0_80_0_0_96becb8e1ceb36a5741a754e4d96af39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, иран, азербайджан, баку, алексей оверчук
Бизнес, РОССИЯ, ИРАН, АЗЕРБАЙДЖАН, Баку, Алексей Оверчук
12:15 14.10.2025
 
Россия, Иран и Азербайджан увеличат перевозки по МТК "Север — Юг"

Россия, Иран и Азербайджан увеличат перевозки по западной ветке МТК "Север — Юг"

МТК "Север-Юг"
МТК Север-Юг
МТК "Север-Юг". Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия, Иран и Азербайджан планируют довести объём перевозок по западной части международного транспортного коридора "Север - Юг" до 15 миллионов тонн, заявили стороны в коммюнике по итогам трёхсторонней встречи в Баку.
Накануне в Баку состоялась трёхсторонняя встреча между заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком и министром дорог и городского развития Ирана Фарзаной Садег.
"Была подчеркнута необходимость принятия мер для увеличения объёма перевозок по международному транспортному коридору "Север - Юг" до 15 миллионов тонн и обеспечения непрерывного роста грузовых потоков", - говорится в коммюнике.
Для этого, в частности, создаются рабочая группа для подготовки в течение 3 месяцев плана действий по реализации запланированных мероприятий.
"Была отмечена значимость завершения строительства железнодорожной линии Решт - Астара, а также соответствующего железнодорожного терминала, являющегося одним из компонентов коридора, для полной реализации международного транспортного коридора "Север - Юг". В ходе встречи была отмечена важность завершения работ по возведению автомобильного моста "Агбенд - Келале" через реку Аракс на границе Ирана и Азербайджана, в том числе по строительству погранично-пропускных пунктов, в контексте укрепления трёхсторонних связей", - подчеркивается в коммюнике.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Песков рассказал о контактах России и Азербайджана
12 октября, 13:10
 
БизнесРОССИЯИРАНАЗЕРБАЙДЖАНБакуАлексей Оверчук
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала