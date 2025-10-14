Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПИК получил срок до апреля для устранения замечаний по дивидендной политике - 14.10.2025
ПИК получил срок до апреля для устранения замечаний по дивидендной политике
ПИК получил срок до апреля для устранения замечаний по дивидендной политике - 14.10.2025, ПРАЙМ
ПИК получил срок до апреля для устранения замечаний по дивидендной политике
Мосбиржа дала девелоперу ПИК срок до апреля 2026 года для устранения замечаний по дивидендной политике, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе девелоперской | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T10:29+0300
2025-10-14T10:29+0300
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мосбиржа дала девелоперу ПИК срок до апреля 2026 года для устранения замечаний по дивидендной политике, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе девелоперской компании. Ранее совет директоров ПИК рекомендовал акционерам провести консолидацию акций компании с коэффициентом 100:1. Также он проголосовал за отмену дивидендной политики, предусматривающей выплату в качестве дивидендов не менее 30% от чистой прибыли компании по МСФО (последний раз девелопер платил дивиденды в 2021 году). После чего Мосбиржа сообщила, что выявила у акций компании несоответствие первому уровню листинга по части требований к корпоративному управлению, касающихся дивидендной политики эмитента. "Текущая дивидендная политика потеряла актуальность, в связи с этим произошла ее отмена. В ближайшие годы компания не планирует возвращаться к выплатам дивидендов", - подчеркнули в пресс-службе компании, уточнив, что Мосбиржа дала срок до апреля для устранения замечаний. ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Бизнесмен Сергей Гордеев, который много лет был крупнейшим акционером группы за последние два года существенно сократил свою долю в компании. В настоящее время согласно сайту единой инфосистемы жилищного строительства под управлением "Дом.РФ" он контролирует 14,53% акций застройщика. Также среди акционеров компании на сайте перечислены "Элементпроф" (19,99%), Московский кредитный банк (19,64%), "Ледамен" (15,15%) и Газпромбанк (6,06%).
10:29 14.10.2025
 
ПИК получил срок до апреля для устранения замечаний по дивидендной политике

Мосбиржа дала ПИКу срок до апреля для устранения замечаний по дивидендной политике

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мосбиржа дала девелоперу ПИК срок до апреля 2026 года для устранения замечаний по дивидендной политике, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе девелоперской компании.
Ранее совет директоров ПИК рекомендовал акционерам провести консолидацию акций компании с коэффициентом 100:1. Также он проголосовал за отмену дивидендной политики, предусматривающей выплату в качестве дивидендов не менее 30% от чистой прибыли компании по МСФО (последний раз девелопер платил дивиденды в 2021 году). После чего Мосбиржа сообщила, что выявила у акций компании несоответствие первому уровню листинга по части требований к корпоративному управлению, касающихся дивидендной политики эмитента.
"Текущая дивидендная политика потеряла актуальность, в связи с этим произошла ее отмена. В ближайшие годы компания не планирует возвращаться к выплатам дивидендов", - подчеркнули в пресс-службе компании, уточнив, что Мосбиржа дала срок до апреля для устранения замечаний.
ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Бизнесмен Сергей Гордеев, который много лет был крупнейшим акционером группы за последние два года существенно сократил свою долю в компании. В настоящее время согласно сайту единой инфосистемы жилищного строительства под управлением "Дом.РФ" он контролирует 14,53% акций застройщика. Также среди акционеров компании на сайте перечислены "Элементпроф" (19,99%), Московский кредитный банк (19,64%), "Ледамен" (15,15%) и Газпромбанк (6,06%).
