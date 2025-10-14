https://1prime.ru/20251014/pik-863484691.html

ПИК получил срок до апреля для устранения замечаний по дивидендной политике

ПИК получил срок до апреля для устранения замечаний по дивидендной политике - 14.10.2025, ПРАЙМ

ПИК получил срок до апреля для устранения замечаний по дивидендной политике

Мосбиржа дала девелоперу ПИК срок до апреля 2026 года для устранения замечаний по дивидендной политике, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе девелоперской | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T10:29+0300

2025-10-14T10:29+0300

2025-10-14T10:29+0300

финансы

пик

дом.рф

московский кредитный банк

https://cdnn.1prime.ru/img/83297/07/832970761_0:232:3077:1963_1920x0_80_0_0_2a4439bb0f0da55d5bd9a65b578c0d78.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мосбиржа дала девелоперу ПИК срок до апреля 2026 года для устранения замечаний по дивидендной политике, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе девелоперской компании. Ранее совет директоров ПИК рекомендовал акционерам провести консолидацию акций компании с коэффициентом 100:1. Также он проголосовал за отмену дивидендной политики, предусматривающей выплату в качестве дивидендов не менее 30% от чистой прибыли компании по МСФО (последний раз девелопер платил дивиденды в 2021 году). После чего Мосбиржа сообщила, что выявила у акций компании несоответствие первому уровню листинга по части требований к корпоративному управлению, касающихся дивидендной политики эмитента. "Текущая дивидендная политика потеряла актуальность, в связи с этим произошла ее отмена. В ближайшие годы компания не планирует возвращаться к выплатам дивидендов", - подчеркнули в пресс-службе компании, уточнив, что Мосбиржа дала срок до апреля для устранения замечаний. ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Бизнесмен Сергей Гордеев, который много лет был крупнейшим акционером группы за последние два года существенно сократил свою долю в компании. В настоящее время согласно сайту единой инфосистемы жилищного строительства под управлением "Дом.РФ" он контролирует 14,53% акций застройщика. Также среди акционеров компании на сайте перечислены "Элементпроф" (19,99%), Московский кредитный банк (19,64%), "Ледамен" (15,15%) и Газпромбанк (6,06%).

https://1prime.ru/20251003/investitsii-863083594.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, пик, дом.рф, московский кредитный банк