ПИК получил срок до апреля для устранения замечаний по дивидендной политике
Мосбиржа дала ПИКу срок до апреля для устранения замечаний по дивидендной политике
Стенд группы компаний ПИК. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мосбиржа дала девелоперу ПИК срок до апреля 2026 года для устранения замечаний по дивидендной политике, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе девелоперской компании.
Ранее совет директоров ПИК рекомендовал акционерам провести консолидацию акций компании с коэффициентом 100:1. Также он проголосовал за отмену дивидендной политики, предусматривающей выплату в качестве дивидендов не менее 30% от чистой прибыли компании по МСФО (последний раз девелопер платил дивиденды в 2021 году). После чего Мосбиржа сообщила, что выявила у акций компании несоответствие первому уровню листинга по части требований к корпоративному управлению, касающихся дивидендной политики эмитента.
"Текущая дивидендная политика потеряла актуальность, в связи с этим произошла ее отмена. В ближайшие годы компания не планирует возвращаться к выплатам дивидендов", - подчеркнули в пресс-службе компании, уточнив, что Мосбиржа дала срок до апреля для устранения замечаний.
ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Бизнесмен Сергей Гордеев, который много лет был крупнейшим акционером группы за последние два года существенно сократил свою долю в компании. В настоящее время согласно сайту единой инфосистемы жилищного строительства под управлением "Дом.РФ" он контролирует 14,53% акций застройщика. Также среди акционеров компании на сайте перечислены "Элементпроф" (19,99%), Московский кредитный банк (19,64%), "Ледамен" (15,15%) и Газпромбанк (6,06%).