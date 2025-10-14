Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПИК не намерен выкупать дробные доли после консолидации акций - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/pik-863488246.html
ПИК не намерен выкупать дробные доли после консолидации акций
ПИК не намерен выкупать дробные доли после консолидации акций - 14.10.2025, ПРАЙМ
ПИК не намерен выкупать дробные доли после консолидации акций
Девелоперская группа ПИК не намерена выкупать у миноритариев дробные доли акций, которые могут образоваться после запланированной консолидации ценных бумаг,... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T12:25+0300
2025-10-14T12:25+0300
акции
финансы
пик
дом.рф
московский кредитный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/83491/48/834914806_0:215:2878:1834_1920x0_80_0_0_85bee80d8014ef03a074b71c8c6c5335.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Девелоперская группа ПИК не намерена выкупать у миноритариев дробные доли акций, которые могут образоваться после запланированной консолидации ценных бумаг, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании. Ранее совет директоров ПИК рекомендовал акционерам провести консолидацию акций компании с коэффициентом 100:1. Сто обыкновенных акций ПАО "ПИК СЗ" номинальной стоимостью 62,5 рубля предлагается конвертировать в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 6,25 тысячи рублей. В результате у акционеров, владеющих пакетом бумаг менее 100 штук, образуются дробные доли одной акции. "Механика обратного сплита будет обсуждаться после его утверждения собранием акционеров. Компания не планирует выкупать дробные доли. Будут рассматриваться варианты их аккумулирования, продажи в рынок и распределения полученных средств", - заявили в компании. ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Бизнесмен Сергей Гордеев, который много лет был крупнейшим акционером группы за последние два года существенно сократил свою долю в компании. В настоящее время согласно сайту единой инфосистемы жилищного строительства под управлением "Дом.РФ" он контролирует 14,53% акций застройщика. Также среди акционеров компании на сайте перечислены "Элементпроф" (19,99%), Московский кредитный банк (19,64%), "Ледамен" (15,15%) и Газпромбанк (6,06%).
https://1prime.ru/20251014/pik-863484691.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83491/48/834914806_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_7f3e158fecacb16a2c9f35a8f1181ee6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акции, финансы, пик, дом.рф, московский кредитный банк
Акции, Финансы, ПИК, Дом.РФ, Московский кредитный банк
12:25 14.10.2025
 
ПИК не намерен выкупать дробные доли после консолидации акций

ПИК не намерен выкупать у миноритариев дробные доли после консолидации акций

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого комплекса в Москве
Строительство жилого комплекса в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Строительство жилого комплекса в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Девелоперская группа ПИК не намерена выкупать у миноритариев дробные доли акций, которые могут образоваться после запланированной консолидации ценных бумаг, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании.
Ранее совет директоров ПИК рекомендовал акционерам провести консолидацию акций компании с коэффициентом 100:1. Сто обыкновенных акций ПАО "ПИК СЗ" номинальной стоимостью 62,5 рубля предлагается конвертировать в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 6,25 тысячи рублей. В результате у акционеров, владеющих пакетом бумаг менее 100 штук, образуются дробные доли одной акции.
"Механика обратного сплита будет обсуждаться после его утверждения собранием акционеров. Компания не планирует выкупать дробные доли. Будут рассматриваться варианты их аккумулирования, продажи в рынок и распределения полученных средств", - заявили в компании.
ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Бизнесмен Сергей Гордеев, который много лет был крупнейшим акционером группы за последние два года существенно сократил свою долю в компании. В настоящее время согласно сайту единой инфосистемы жилищного строительства под управлением "Дом.РФ" он контролирует 14,53% акций застройщика. Также среди акционеров компании на сайте перечислены "Элементпроф" (19,99%), Московский кредитный банк (19,64%), "Ледамен" (15,15%) и Газпромбанк (6,06%).
Стенд группы компаний ПИК - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
ПИК получил срок до апреля для устранения замечаний по дивидендной политике
10:29
 
АкцииФинансыПИКДом.РФМосковский кредитный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала