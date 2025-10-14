ПИК не намерен выкупать дробные доли после консолидации акций

https://1prime.ru/20251014/pik-863488246.html

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Девелоперская группа ПИК не намерена выкупать у миноритариев дробные доли акций, которые могут образоваться после запланированной консолидации ценных бумаг, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании. Ранее совет директоров ПИК рекомендовал акционерам провести консолидацию акций компании с коэффициентом 100:1. Сто обыкновенных акций ПАО "ПИК СЗ" номинальной стоимостью 62,5 рубля предлагается конвертировать в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 6,25 тысячи рублей. В результате у акционеров, владеющих пакетом бумаг менее 100 штук, образуются дробные доли одной акции. "Механика обратного сплита будет обсуждаться после его утверждения собранием акционеров. Компания не планирует выкупать дробные доли. Будут рассматриваться варианты их аккумулирования, продажи в рынок и распределения полученных средств", - заявили в компании. ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Бизнесмен Сергей Гордеев, который много лет был крупнейшим акционером группы за последние два года существенно сократил свою долю в компании. В настоящее время согласно сайту единой инфосистемы жилищного строительства под управлением "Дом.РФ" он контролирует 14,53% акций застройщика. Также среди акционеров компании на сайте перечислены "Элементпроф" (19,99%), Московский кредитный банк (19,64%), "Ледамен" (15,15%) и Газпромбанк (6,06%).

