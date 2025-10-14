Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Грядут опасные времена": на Западе рассказали о плане против России - 14.10.2025
"Грядут опасные времена": на Западе рассказали о плане против России
"Грядут опасные времена": на Западе рассказали о плане против России - 14.10.2025, ПРАЙМ
"Грядут опасные времена": на Западе рассказали о плане против России
Профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X высказал мнение, что США предоставят Украине дальнобойные ракеты Tomahawk только... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T06:59+0300
2025-10-14T07:35+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X высказал мнение, что США предоставят Украине дальнобойные ракеты Tomahawk только при условии полной мобилизации в стране. "США подталкивают Украину к полной мобилизации, чтобы привлечь молодежь к боевым действиям, и готовы послать Tomahawk в качестве взятки", — написал он.Эксперт считает, что если это произойдет, Россия будет вынуждена жёстко отреагировать на действия Киева и его союзников."По мере роста риска прямой войны между НАТО и Россией России, похоже, придется нанести Украине сокрушительный удар. Грядут опасные времена", — добавил Дизен. Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что практически принял решение о потенциальных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, но хотел бы узнать, как украинские власти планируют их использовать. Президент России Владимир Путин заявил, что использование этих ракет Киевом может ухудшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Тем не менее, Россия готова к ответным мерам: её системы ПВО уже адаптировались к ATACMS и смогут справиться с новым вооружением.
УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, НАТО
06:59 14.10.2025 (обновлено: 07:35 14.10.2025)
 
"Грядут опасные времена": на Западе рассказали о плане против России

Киев и США готовят опасный план против России. ответ профессора Дизена

