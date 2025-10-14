Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена пшеницы на Чикагской бирже опустилась до минимума с 2020 года - 14.10.2025
Цена пшеницы на Чикагской бирже опустилась до минимума с 2020 года
Цена пшеницы на Чикагской бирже опустилась до минимума с 2020 года - 14.10.2025, ПРАЙМ
Цена пшеницы на Чикагской бирже опустилась до минимума с 2020 года
Пшеница на бирже в Чикаго в США во вторник дешевеет до самого низкого уровня с лета 2020 года, свидетельствуют данные торгов. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T14:17+0300
2025-10-14T14:17+0300
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США во вторник дешевеет до самого низкого уровня с лета 2020 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.07 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дешевеет на 0,63% относительно предыдущего закрытия, до 4,9287 доллара за бушель. При этом минимальная стоимость в ходе торгов составила 4,9238 доллара - это самая низкая отметка с 13 августа 2020 года. С начала месяца стоимость пшеницы уменьшилась на бирже почти на 3%, а с начала года цена опустилась на 10%.
14:17 14.10.2025
 
Цена пшеницы на Чикагской бирже опустилась до минимума с 2020 года

Цена пшеницы на Чикагской бирже опустилась до 4,9287 доллара за бушель

Уборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США во вторник дешевеет до самого низкого уровня с лета 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.07 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дешевеет на 0,63% относительно предыдущего закрытия, до 4,9287 доллара за бушель. При этом минимальная стоимость в ходе торгов составила 4,9238 доллара - это самая низкая отметка с 13 августа 2020 года.
С начала месяца стоимость пшеницы уменьшилась на бирже почти на 3%, а с начала года цена опустилась на 10%.
