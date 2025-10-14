https://1prime.ru/20251014/ptitsevodstvo-863510997.html
Минсельхоз предложил продлить поддержку племенного птицеводства
Минсельхоз предложил продлить поддержку племенного птицеводства - 14.10.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз предложил продлить поддержку племенного птицеводства
Минсельхоз РФ предлагает продлить государственную поддержку племенного птицеводства для увеличения производства яиц и птицы, соответствующий проект... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T22:05+0300
2025-10-14T22:05+0300
2025-10-14T22:05+0300
экономика
сельское хозяйство
бизнес
рф
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/83279/15/832791536_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_4fb8014677222749583d5cb7dc931f3a.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает продлить государственную поддержку племенного птицеводства для увеличения производства яиц и птицы, соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "В целях увеличения производства яиц на 2,5 миллиарда штук, птицы на 1,5 тысячи тонн, во исполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", а также снижения риска заноса на территорию Российской Федерации особо опасных заболеваний предлагается пролонгировать государственную поддержку репродукторам первого и второго порядка до 2030 года", - говорится в пояснительной записке к проекту. Также предлагаемые меры позволят выделить господдержку в следующем году тем инвестиционным проектам и заявкам на оборудование для маркировки, которые уже прошли отбор в 2024 году, но не получили финансирование из-за нехватки бюджета.
https://1prime.ru/20250923/rossija-862646252.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83279/15/832791536_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_9c2b8e67fd96f6ee928c6f37cc0fafd2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, бизнес, рф, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, Бизнес, РФ, Минсельхоз
Минсельхоз предложил продлить поддержку племенного птицеводства
Минсельхоз России предложил продлить поддержку племенного птицеводства до 2030 года
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает продлить государственную поддержку племенного птицеводства для увеличения производства яиц и птицы, соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"В целях увеличения производства яиц на 2,5 миллиарда штук, птицы на 1,5 тысячи тонн, во исполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", а также снижения риска заноса на территорию Российской Федерации особо опасных заболеваний предлагается пролонгировать государственную поддержку репродукторам первого и второго порядка до 2030 года", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Также предлагаемые меры позволят выделить господдержку в следующем году тем инвестиционным проектам и заявкам на оборудование для маркировки, которые уже прошли отбор в 2024 году, но не получили финансирование из-за нехватки бюджета.
Россия поставила Филиппинам 54 тонны мяса птицы после снятия ограничений