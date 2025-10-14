https://1prime.ru/20251014/ptitsevodstvo-863510997.html

Минсельхоз предложил продлить поддержку племенного птицеводства

Минсельхоз предложил продлить поддержку племенного птицеводства - 14.10.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз предложил продлить поддержку племенного птицеводства

Минсельхоз РФ предлагает продлить государственную поддержку племенного птицеводства для увеличения производства яиц и птицы, соответствующий проект... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T22:05+0300

2025-10-14T22:05+0300

2025-10-14T22:05+0300

экономика

сельское хозяйство

бизнес

рф

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/83279/15/832791536_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_4fb8014677222749583d5cb7dc931f3a.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает продлить государственную поддержку племенного птицеводства для увеличения производства яиц и птицы, соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "В целях увеличения производства яиц на 2,5 миллиарда штук, птицы на 1,5 тысячи тонн, во исполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", а также снижения риска заноса на территорию Российской Федерации особо опасных заболеваний предлагается пролонгировать государственную поддержку репродукторам первого и второго порядка до 2030 года", - говорится в пояснительной записке к проекту. Также предлагаемые меры позволят выделить господдержку в следующем году тем инвестиционным проектам и заявкам на оборудование для маркировки, которые уже прошли отбор в 2024 году, но не получили финансирование из-за нехватки бюджета.

https://1prime.ru/20250923/rossija-862646252.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, бизнес, рф, минсельхоз