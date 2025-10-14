Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.10.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай утвердили план развития перевозок по Севморпути
Россия и Китай утвердили план развития перевозок по Севморпути - 14.10.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай утвердили план развития перевозок по Севморпути
Россия и Китай во вторник утвердили план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по Северному морскому пути, передает корреспондент РИА Новости. | 14.10.2025, ПРАЙМ
ХАРБИН (Китай), 14 окт – ПРАЙМ. Россия и Китай во вторник утвердили план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по Северному морскому пути, передает корреспондент РИА Новости. План утвержден по итогам второго заседания Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, которое прошло во вторник в Харбине. С российской стороны заседание возглавил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, с китайской — министр транспорта КНР Лю Вэй. "Разработка и утверждение дорожной карты направлены на формирование устойчивого транспортного коридора, сотрудничество предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов", - заявили в "Росатоме". Северный морской путь — кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Протяженность СМП составляет около 5,6 тысячи километров. По данным "Росатома", в 2024 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути побил очередной рекорд и составил почти 37,9 миллиона тонн, что превышает рекордный результат предыдущего года на более чем 1,6 миллиона тонн.
Россия и Китай утвердили план развития перевозок по Севморпути

Россия и Китай утвердили план мероприятий по развитию перевозок по Севморпути

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Решетников рассказал об увеличении объема прямых инвестиций из КНР в Россию
28 сентября, 14:11
 
