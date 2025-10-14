Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Российская энергетическая неделя" послужит развитию ТЭК, заявил Путин - 14.10.2025
"Российская энергетическая неделя" послужит развитию ТЭК, заявил Путин
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников "Российской энергетической недели", отметив, что достигнутые соглашения послужат развитию ТЭК и укреплению международного партнерства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного форума "Российская энергетическая неделя - 2025", который состоится в Москве 15-17 октября. Президент также выразил уверенность, что заинтересованное участие делегатов форума в дискуссиях, круглых столах и пленарных заседаниях, а также достигнутые договоренности и соглашения послужат дальнейшему развитию топливно-энергетического комплекса и укреплению международного партнерства на благо стран и народов", - говорится в сообщении. Президент отметил, что Россия вновь принимает представителей деловых и научных кругов, политиков и экспертов из многих государств мира, чтобы вместе обсудить актуальные проблемы и вызовы, стоящие перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяться мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в этой сфере. "Современная энергетика является высокотехнологичной, динамичной отраслью, которая предъявляет спрос на самые передовые разработки промышленности и науки. И очень важно, что в центре вашего внимания находятся такие сущностные, практические вопросы, как внедрение новейшего оборудования и цифровых решений в электроэнергетике, нефтяном, газовом и угольном секторах, энергопереход национальных экономик. А ведущие российские и зарубежные производители, сервисные компании традиционно представят на площадке "Энергетической недели" свои достижения, готовые продукты и прорывные проекты", - заключил Путин.
12:19 14.10.2025
 
"Российская энергетическая неделя" послужит развитию ТЭК, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Лихачев заявил об аппетите китайского бизнеса к сотрудничеству в Арктике
