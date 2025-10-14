Путин обсудит с правительством дорожное строительство

https://1prime.ru/20251014/putin-863493651.html

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 15 октября проведет совещание с членами правительства, обсудит дорожное строительство, сообщает пресс-служба Кремля. "Пятнадцатого октября Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи. Основная тема встречи - дорожное строительство. С докладом выступит заместитель председателя правительства (Марат) Хуснуллин", - говорится в сообщении. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

