Путин обсудит с правительством дорожное строительство - 14.10.2025, ПРАЙМ
Путин обсудит с правительством дорожное строительство
2025-10-14T15:20+0300
2025-10-14T15:20+0300
недвижимость
владимир путин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861725860_0:0:3450:1941_1920x0_80_0_0_7d43c1e76af2a05b94d1373c9832ae6e.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 15 октября проведет совещание с членами правительства, обсудит дорожное строительство, сообщает пресс-служба Кремля. "Пятнадцатого октября Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи. Основная тема встречи - дорожное строительство. С докладом выступит заместитель председателя правительства (Марат) Хуснуллин", - говорится в сообщении. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
15:20 14.10.2025
 
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 15 октября проведет совещание с членами правительства, обсудит дорожное строительство, сообщает пресс-служба Кремля.
"Пятнадцатого октября Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи. Основная тема встречи - дорожное строительство. С докладом выступит заместитель председателя правительства (Марат) Хуснуллин", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
Заголовок открываемого материала