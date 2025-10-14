https://1prime.ru/20251014/putin-863501247.html
Путин и Мирзиеев обсудили продвижение совместных проектов
2025-10-14T16:58+0300
россия
мировая экономика
узбекистан
рф
владимир путин
шавкат мирзиеев
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах. Отмечен рост взаимного товарооборота. Высказано также удовлетворение по поводу тесного практического взаимодействия ряда ключевых ведомств двух стран", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских союзнических отношений и условились о продолжении контактов.
