2025-10-14T16:58+0300
2025-10-14T16:58+0300
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах. Отмечен рост взаимного товарооборота. Высказано также удовлетворение по поводу тесного практического взаимодействия ряда ключевых ведомств двух стран", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских союзнических отношений и условились о продолжении контактов.
16:58 14.10.2025
 
Путин и Мирзиеев обсудили продвижение совместных проектов

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах. Отмечен рост взаимного товарооборота. Высказано также удовлетворение по поводу тесного практического взаимодействия ряда ключевых ведомств двух стран", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских союзнических отношений и условились о продолжении контактов.
