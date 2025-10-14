Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На "Радиостанции Судного дня" прозвучали новые сообщения - 14.10.2025
На "Радиостанции Судного дня" прозвучали новые сообщения
На "Радиостанции Судного дня" прозвучали новые сообщения
На "Радиостанции Судного дня" прозвучали новые сообщения
Радиостанция УВБ-76, нередко именуемая "радиостанцией Судного дня", во вторник передала два новых сообщения, об этом заявил Telegram-канал "УВБ-76 логи",... | 14.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, нередко именуемая "радиостанцией Судного дня", во вторник передала два новых сообщения, об этом заявил Telegram-канал "УВБ-76 логи", занимающийся мониторингом ее работы. В эфире, 14 октября, в 14:13 по московскому времени было произнесено слово "токосъемник", а в 14:37 радиостанция передала второе сообщение, в котором содержалось слово "файлораек". УВБ-76 представляет собой военную радиостанцию, возникшую в 1970-х годах, чья работа в основном состоит в трансляции характерного жужжащего звука, за что ее иногда называют "Жужжалкой". Роскомнадзор ранее отказал в раскрытии даты основания и регистрации станции УВБ-76, поскольку, по информации ведомства, данные о радиоэлектронных средствах и их владельцах доступны исключительно для государственных органов, как сообщили РИА Новости.
2025
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83436/66/834366616_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_66fe088c5966aaf36599c66f9b6539b7.jpg
1920
1920
true
18:12 14.10.2025
 
На "Радиостанции Судного дня" прозвучали новые сообщения

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир два новых сообщения

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, нередко именуемая "радиостанцией Судного дня", во вторник передала два новых сообщения, об этом заявил Telegram-канал "УВБ-76 логи", занимающийся мониторингом ее работы.
В эфире, 14 октября, в 14:13 по московскому времени было произнесено слово "токосъемник", а в 14:37 радиостанция передала второе сообщение, в котором содержалось слово "файлораек".
"Радио Судного дня" передало сигнал в день начала ядерных учений НАТО
УВБ-76 представляет собой военную радиостанцию, возникшую в 1970-х годах, чья работа в основном состоит в трансляции характерного жужжащего звука, за что ее иногда называют "Жужжалкой".
Роскомнадзор ранее отказал в раскрытии даты основания и регистрации станции УВБ-76, поскольку, по информации ведомства, данные о радиоэлектронных средствах и их владельцах доступны исключительно для государственных органов, как сообщили РИА Новости.
"Радиостанция Судного дня" повторила послание от февраля 2022 года
6 октября, 15:41
