https://1prime.ru/20251014/radiostantsiya-863502510.html

На "Радиостанции Судного дня" прозвучали новые сообщения

На "Радиостанции Судного дня" прозвучали новые сообщения - 14.10.2025, ПРАЙМ

На "Радиостанции Судного дня" прозвучали новые сообщения

Радиостанция УВБ-76, нередко именуемая "радиостанцией Судного дня", во вторник передала два новых сообщения, об этом заявил Telegram-канал "УВБ-76 логи",... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T18:12+0300

2025-10-14T18:12+0300

2025-10-14T18:12+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/83436/66/834366616_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_ceb4db9c3f4224f68408ca94b40ea218.jpg

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, нередко именуемая "радиостанцией Судного дня", во вторник передала два новых сообщения, об этом заявил Telegram-канал "УВБ-76 логи", занимающийся мониторингом ее работы. В эфире, 14 октября, в 14:13 по московскому времени было произнесено слово "токосъемник", а в 14:37 радиостанция передала второе сообщение, в котором содержалось слово "файлораек". УВБ-76 представляет собой военную радиостанцию, возникшую в 1970-х годах, чья работа в основном состоит в трансляции характерного жужжащего звука, за что ее иногда называют "Жужжалкой". Роскомнадзор ранее отказал в раскрытии даты основания и регистрации станции УВБ-76, поскольку, по информации ведомства, данные о радиоэлектронных средствах и их владельцах доступны исключительно для государственных органов, как сообщили РИА Новости.

https://1prime.ru/20251013/nato-863462882.html

https://1prime.ru/20251006/radiostantsiya-863211445.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40