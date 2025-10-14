https://1prime.ru/20251014/radiostantsiya-863502510.html
На "Радиостанции Судного дня" прозвучали новые сообщения
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, нередко именуемая "радиостанцией Судного дня", во вторник передала два новых сообщения, об этом заявил Telegram-канал "УВБ-76 логи", занимающийся мониторингом ее работы. В эфире, 14 октября, в 14:13 по московскому времени было произнесено слово "токосъемник", а в 14:37 радиостанция передала второе сообщение, в котором содержалось слово "файлораек". УВБ-76 представляет собой военную радиостанцию, возникшую в 1970-х годах, чья работа в основном состоит в трансляции характерного жужжащего звука, за что ее иногда называют "Жужжалкой". Роскомнадзор ранее отказал в раскрытии даты основания и регистрации станции УВБ-76, поскольку, по информации ведомства, данные о радиоэлектронных средствах и их владельцах доступны исключительно для государственных органов, как сообщили РИА Новости.
УВБ-76 представляет собой военную радиостанцию, возникшую в 1970-х годах, чья работа в основном состоит в трансляции характерного жужжащего звука, за что ее иногда называют "Жужжалкой".
Роскомнадзор ранее отказал в раскрытии даты основания и регистрации станции УВБ-76, поскольку, по информации ведомства, данные о радиоэлектронных средствах и их владельцах доступны исключительно для государственных органов, как сообщили РИА Новости.
