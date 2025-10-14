https://1prime.ru/20251014/rakety-863479975.html

В Раде высказались об ударах ракетами Tomahawk по России

В Раде высказались об ударах ракетами Tomahawk по России

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Даже если администрация президента США Дональда Трампа решит передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, у Киева будет проблема с их применением из-за отсутствия пусковых установок, заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин в беседе с "Радио НВ"."Нам могут дать два Tomahawk. Мы их будем запускать, как настоящие индейские томагавки — просто бросать рукой. С чего мы ее будем запускать?" — задался он вопросом, обсуждая возможную поставку этих ракет киевскому режиму.Согласно словам депутата, наземные пусковые системы для Tomahawk запрашивали и союзники США, однако им было предложено подождать несколько лет для получения ограниченного количества таких установок."И они ждут. А тут нам дадут? (Пусковые установки. — Прим.Ред.) Возможно, в мире случаются чудеса, но я на данный момент не могу этого себе представить, особенно с Трампом, который ничего не дает бесплатно, а Европа никогда такой суммы для на не оплатит", — подытожил Рахманин.Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хочет узнать, как киевское руководство планирует их использовать. Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что использование Киевом этих ракет ухудшит отношения между Москвой и Вашингтоном. Тем не менее, Россия готова ответить на такие агрессивные шаги: отечественные системы ПВО уже адаптировались к ATACMS и будут готовы к новому вооружению.

