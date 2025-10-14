Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде высказались об ударах ракетами Tomahawk по России - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/rakety-863479975.html
В Раде высказались об ударах ракетами Tomahawk по России
В Раде высказались об ударах ракетами Tomahawk по России - 14.10.2025, ПРАЙМ
В Раде высказались об ударах ракетами Tomahawk по России
Даже если администрация президента США Дональда Трампа решит передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, у Киева будет проблема с их применением из-за... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T06:40+0300
2025-10-14T07:36+0300
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691691_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e17c358a3c95e9752945351a661e9b92.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Даже если администрация президента США Дональда Трампа решит передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, у Киева будет проблема с их применением из-за отсутствия пусковых установок, заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин в беседе с "Радио НВ"."Нам могут дать два Tomahawk. Мы их будем запускать, как настоящие индейские томагавки — просто бросать рукой. С чего мы ее будем запускать?" — задался он вопросом, обсуждая возможную поставку этих ракет киевскому режиму.Согласно словам депутата, наземные пусковые системы для Tomahawk запрашивали и союзники США, однако им было предложено подождать несколько лет для получения ограниченного количества таких установок."И они ждут. А тут нам дадут? (Пусковые установки. — Прим.Ред.) Возможно, в мире случаются чудеса, но я на данный момент не могу этого себе представить, особенно с Трампом, который ничего не дает бесплатно, а Европа никогда такой суммы для на не оплатит", — подытожил Рахманин.Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хочет узнать, как киевское руководство планирует их использовать. Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что использование Киевом этих ракет ухудшит отношения между Москвой и Вашингтоном. Тем не менее, Россия готова ответить на такие агрессивные шаги: отечественные системы ПВО уже адаптировались к ATACMS и будут готовы к новому вооружению.
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691691_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_09435b15538f7ab371fc90ae181e64cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, дональд трамп, владимир путин
США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин
06:40 14.10.2025 (обновлено: 07:36 14.10.2025)
 
В Раде высказались об ударах ракетами Tomahawk по России

Депутат Рахманин высказался об ударах Tomahawk по России. Что планирует Украина

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Даже если администрация президента США Дональда Трампа решит передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, у Киева будет проблема с их применением из-за отсутствия пусковых установок, заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин в беседе с "Радио НВ".
"Нам могут дать два Tomahawk. Мы их будем запускать, как настоящие индейские томагавки — просто бросать рукой. С чего мы ее будем запускать?" — задался он вопросом, обсуждая возможную поставку этих ракет киевскому режиму.

Согласно словам депутата, наземные пусковые системы для Tomahawk запрашивали и союзники США, однако им было предложено подождать несколько лет для получения ограниченного количества таких установок.
"И они ждут. А тут нам дадут? (Пусковые установки. — Прим.Ред.) Возможно, в мире случаются чудеса, но я на данный момент не могу этого себе представить, особенно с Трампом, который ничего не дает бесплатно, а Европа никогда такой суммы для на не оплатит", — подытожил Рахманин.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хочет узнать, как киевское руководство планирует их использовать. Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что использование Киевом этих ракет ухудшит отношения между Москвой и Вашингтоном. Тем не менее, Россия готова ответить на такие агрессивные шаги: отечественные системы ПВО уже адаптировались к ATACMS и будут готовы к новому вооружению.
 
СШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала