https://1prime.ru/20251014/reys-863482992.html

По Северному морскому пути прошел транзитный рейс из Китая в Европу

По Северному морскому пути прошел транзитный рейс из Китая в Европу - 14.10.2025, ПРАЙМ

По Северному морскому пути прошел транзитный рейс из Китая в Европу

Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути, трансарктический маршрут вдвое сократил срок доставки груза по сравнению с... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T09:13+0300

2025-10-14T09:13+0300

2025-10-14T09:13+0300

бизнес

россия

европа

китай

росатом

азия

https://cdnn.1prime.ru/img/82921/23/829212388_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_7017ac93c37ea9cc0a8df061abdfae43.jpg

ХАРБИН (Китай), 14 окт – ПРАЙМ. Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути, трансарктический маршрут вдвое сократил срок доставки груза по сравнению с традиционными маршрутами, заявили во вторник в госкорпорации "Росатом". "Тринадцатого октября 2025 года в британский порт Феликстоу прибыл первый в истории контейнерный транзит из Китая в Европу по Северному морскому пути, который вышел 23 сентября из порта Нинбо", - говорится в пресс-релизе госкорпорации. Исторический рейс стал еще одним шагом на пути развития потенциала Северного морского пути в устойчивый логистический канал между Европой и Азией, который станет дополнением в существующим маршрутам и внесет существенный вклад в рост глобальной торговли, отметила госкорпорация. Судно с грузовыми контейнерами с общим весом почти 25 тысяч тонн зашло в акваторию Северного морского пути 1 октября, после выгрузки в порту Феликстоу контейнеровоз направится в другие европейские порты. "Путь следования через российскую Арктику занял 20 дней, что практически вдвое меньше, чем при использовании традиционных южных маршрутов", - добавили в "Росатоме". Северный морской путь— кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Протяженность СМП составляет около 5,6 тысячи километров. По данным "Росатома", в 2024 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути побил очередной рекорд и составил почти 37,9 миллиона тонн, что превышает рекордный результат предыдущего года более чем на 1,6 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20251014/perevozki-863482862.html

европа

китай

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, европа, китай, росатом, азия