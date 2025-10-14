Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
По Северному морскому пути прошел транзитный рейс из Китая в Европу - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/reys-863482992.html
По Северному морскому пути прошел транзитный рейс из Китая в Европу
По Северному морскому пути прошел транзитный рейс из Китая в Европу - 14.10.2025, ПРАЙМ
По Северному морскому пути прошел транзитный рейс из Китая в Европу
Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути, трансарктический маршрут вдвое сократил срок доставки груза по сравнению с... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T09:13+0300
2025-10-14T09:13+0300
бизнес
россия
европа
китай
росатом
азия
https://cdnn.1prime.ru/img/82921/23/829212388_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_7017ac93c37ea9cc0a8df061abdfae43.jpg
ХАРБИН (Китай), 14 окт – ПРАЙМ. Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути, трансарктический маршрут вдвое сократил срок доставки груза по сравнению с традиционными маршрутами, заявили во вторник в госкорпорации "Росатом". "Тринадцатого октября 2025 года в британский порт Феликстоу прибыл первый в истории контейнерный транзит из Китая в Европу по Северному морскому пути, который вышел 23 сентября из порта Нинбо", - говорится в пресс-релизе госкорпорации. Исторический рейс стал еще одним шагом на пути развития потенциала Северного морского пути в устойчивый логистический канал между Европой и Азией, который станет дополнением в существующим маршрутам и внесет существенный вклад в рост глобальной торговли, отметила госкорпорация. Судно с грузовыми контейнерами с общим весом почти 25 тысяч тонн зашло в акваторию Северного морского пути 1 октября, после выгрузки в порту Феликстоу контейнеровоз направится в другие европейские порты. "Путь следования через российскую Арктику занял 20 дней, что практически вдвое меньше, чем при использовании традиционных южных маршрутов", - добавили в "Росатоме". Северный морской путь— кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Протяженность СМП составляет около 5,6 тысячи километров. По данным "Росатома", в 2024 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути побил очередной рекорд и составил почти 37,9 миллиона тонн, что превышает рекордный результат предыдущего года более чем на 1,6 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20251014/perevozki-863482862.html
европа
китай
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82921/23/829212388_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_438f3a69621e5ed11809d8d10f0d5257.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, европа, китай, росатом, азия
Бизнес, РОССИЯ, ЕВРОПА, КИТАЙ, Росатом, АЗИЯ
09:13 14.10.2025
 
По Северному морскому пути прошел транзитный рейс из Китая в Европу

По Северному морскому пути прошел первый транзитный рейс из Китая в Европу

© РИА Новости . Соломон Лулишов | Перейти в медиабанкКараван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото
© РИА Новости . Соломон Лулишов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАРБИН (Китай), 14 окт – ПРАЙМ. Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути, трансарктический маршрут вдвое сократил срок доставки груза по сравнению с традиционными маршрутами, заявили во вторник в госкорпорации "Росатом".
"Тринадцатого октября 2025 года в британский порт Феликстоу прибыл первый в истории контейнерный транзит из Китая в Европу по Северному морскому пути, который вышел 23 сентября из порта Нинбо", - говорится в пресс-релизе госкорпорации.
Исторический рейс стал еще одним шагом на пути развития потенциала Северного морского пути в устойчивый логистический канал между Европой и Азией, который станет дополнением в существующим маршрутам и внесет существенный вклад в рост глобальной торговли, отметила госкорпорация.
Судно с грузовыми контейнерами с общим весом почти 25 тысяч тонн зашло в акваторию Северного морского пути 1 октября, после выгрузки в порту Феликстоу контейнеровоз направится в другие европейские порты.
"Путь следования через российскую Арктику занял 20 дней, что практически вдвое меньше, чем при использовании традиционных южных маршрутов", - добавили в "Росатоме".
Северный морской путь— кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Протяженность СМП составляет около 5,6 тысячи километров. По данным "Росатома", в 2024 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути побил очередной рекорд и составил почти 37,9 миллиона тонн, что превышает рекордный результат предыдущего года более чем на 1,6 миллиона тонн.
Платформы для железнодорожных контейнеров в китайском порту - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Россия и КНР установят рекорд грузовых перевозок по СМП, завил Лихачев
09:08
 
БизнесРОССИЯЕВРОПАКИТАЙРосатомАЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала