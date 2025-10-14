https://1prime.ru/20251014/reys-863487476.html

Лихачев отметил рост числа судоходных рейсов на Северном морском пути

Лихачев отметил рост числа судоходных рейсов на Северном морском пути - 14.10.2025

Лихачев отметил рост числа судоходных рейсов на Северном морском пути

Активность на Северном морском пути растет, число судоходных рейсов увеличилось в 2025 году примерно на 20%, заявил во вторник генеральный директор... | 14.10.2025, ПРАЙМ

ХАРБИН (Китай), 14 окт -ПРАЙМ. Активность на Северном морском пути растет, число судоходных рейсов увеличилось в 2025 году примерно на 20%, заявил во вторник генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв по итогам прошедшего в китайском Харбине второго заседания Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути. "Прошел год с момента первого заседания в ноябре прошлого года, оно состоялось в Санкт-Петербурге, наши китайские друзья тогда не только составили очень предметный разговор по развитию нашего сотрудничества на СМП, но также посетили Морскую академию и ряд наших предприятий, и пришёл такой толчок начала этой работы", - заявил Лихачев журналистам. Он добавил, что за год многое изменилось. "Во-первых, немаловажно сказать, что наша подкомиссия стала очень серьезной частью межправительственного диалога в целом, а тема СМП плотно вошла в повестку дня разговора наших лидеров. Можно сказать, что тема стала уже частью российско-китайской повестки не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня", - указал он. Лихачев добавил, что активность на Северном морском пути продолжает расти: примерно на 20% увеличилось число судоходных рейсов в 2025 году. "Активно используют СМП не только участники наших арктических проектов, но и те, кто занимаются северным завозом, международной логистикой, транзитом", - заключил он. Северный морской путь— кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Протяженность СМП составляет около 5,6 тысячи километров. По данным "Росатома", в 2024 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути побил очередной рекорд и составил почти 37,9 миллиона тонн, что превышает рекордный результат предыдущего года более чем на 1,6 миллиона тонн.

