Лихачев отметил рост числа судоходных рейсов на Северном морском пути - 14.10.2025
Лихачев отметил рост числа судоходных рейсов на Северном морском пути
Лихачев отметил рост числа судоходных рейсов на Северном морском пути - 14.10.2025
Лихачев отметил рост числа судоходных рейсов на Северном морском пути
Активность на Северном морском пути растет, число судоходных рейсов увеличилось в 2025 году примерно на 20%, заявил во вторник генеральный директор... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T12:11+0300
2025-10-14T12:11+0300
бизнес
алексей лихачев
росатом
харбин
россия
санкт-петербург
евразия
https://cdnn.1prime.ru/img/82921/23/829212388_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_7017ac93c37ea9cc0a8df061abdfae43.jpg
ХАРБИН (Китай), 14 окт -ПРАЙМ. Активность на Северном морском пути растет, число судоходных рейсов увеличилось в 2025 году примерно на 20%, заявил во вторник генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв по итогам прошедшего в китайском Харбине второго заседания Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути. "Прошел год с момента первого заседания в ноябре прошлого года, оно состоялось в Санкт-Петербурге, наши китайские друзья тогда не только составили очень предметный разговор по развитию нашего сотрудничества на СМП, но также посетили Морскую академию и ряд наших предприятий, и пришёл такой толчок начала этой работы", - заявил Лихачев журналистам. Он добавил, что за год многое изменилось. "Во-первых, немаловажно сказать, что наша подкомиссия стала очень серьезной частью межправительственного диалога в целом, а тема СМП плотно вошла в повестку дня разговора наших лидеров. Можно сказать, что тема стала уже частью российско-китайской повестки не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня", - указал он. Лихачев добавил, что активность на Северном морском пути продолжает расти: примерно на 20% увеличилось число судоходных рейсов в 2025 году. "Активно используют СМП не только участники наших арктических проектов, но и те, кто занимаются северным завозом, международной логистикой, транзитом", - заключил он. Северный морской путь— кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Протяженность СМП составляет около 5,6 тысячи километров. По данным "Росатома", в 2024 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути побил очередной рекорд и составил почти 37,9 миллиона тонн, что превышает рекордный результат предыдущего года более чем на 1,6 миллиона тонн.
харбин
санкт-петербург
евразия
бизнес, алексей лихачев, росатом, харбин, россия, санкт-петербург, евразия
Бизнес, Алексей Лихачев, Росатом, Харбин, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕВРАЗИЯ
12:11 14.10.2025
 
Лихачев отметил рост числа судоходных рейсов на Северном морском пути

Число судоходных рейсов на СМП увеличилось примерно на 20 процентов в 2025 году

© РИА Новости . Соломон Лулишов
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото
© РИА Новости . Соломон Лулишов
Перейти в медиабанк
ХАРБИН (Китай), 14 окт -ПРАЙМ. Активность на Северном морском пути растет, число судоходных рейсов увеличилось в 2025 году примерно на 20%, заявил во вторник генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв по итогам прошедшего в китайском Харбине второго заседания Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути.
"Прошел год с момента первого заседания в ноябре прошлого года, оно состоялось в Санкт-Петербурге, наши китайские друзья тогда не только составили очень предметный разговор по развитию нашего сотрудничества на СМП, но также посетили Морскую академию и ряд наших предприятий, и пришёл такой толчок начала этой работы", - заявил Лихачев журналистам.
Он добавил, что за год многое изменилось.
"Во-первых, немаловажно сказать, что наша подкомиссия стала очень серьезной частью межправительственного диалога в целом, а тема СМП плотно вошла в повестку дня разговора наших лидеров. Можно сказать, что тема стала уже частью российско-китайской повестки не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня", - указал он.
Лихачев добавил, что активность на Северном морском пути продолжает расти: примерно на 20% увеличилось число судоходных рейсов в 2025 году.
"Активно используют СМП не только участники наших арктических проектов, но и те, кто занимаются северным завозом, международной логистикой, транзитом", - заключил он.
Северный морской путь— кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Протяженность СМП составляет около 5,6 тысячи километров. По данным "Росатома", в 2024 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути побил очередной рекорд и составил почти 37,9 миллиона тонн, что превышает рекордный результат предыдущего года более чем на 1,6 миллиона тонн.
Бизнес Алексей Лихачев Росатом Харбин РОССИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЕВРАЗИЯ
 
 
Об Агентстве
