В России разработают единый стандарт программирования роботов

В России разработают единый стандарт программирования роботов

2025-10-14T13:34+0300

МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Минпромторг РФ совместно с "Яндексом" и "Сбером" работает над созданием единого стандарта программирования роботов и робототехнических устройств, сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме. "Чтобы ускорить процесс роботизации, также важно настроить машинное обучение и подготовку персонала. Сейчас с "Яндексом" и "Сбером" мы работаем над созданием открытого унифицированного стандарта программирования роботов и робототехнических устройств. Это должно упростить их интеграцию в работу предприятий и облегчить стартапам вход на рынок робототехники за счет единых правил, понятных производителям и потребителям", - сказал министр. Он отметил, что Россия практически не отстает от мирового уровня в области автоматизированных складов и логистических решений. В качестве меры поддержки по решению президента Минпромторг РФ распространил субсидию на 50-процентную скидку на автоматизированное сортировочное оборудование и логистических роботов. "Очевидно, что их использование будет быстро и широко распространяться, заменяя неквалифицированный труд, в том числе мигрантов", - пояснил Алиханов.

