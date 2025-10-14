Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России разработают единый стандарт программирования роботов - 14.10.2025
В России разработают единый стандарт программирования роботов
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Минпромторг РФ совместно с "Яндексом" и "Сбером" работает над созданием единого стандарта программирования роботов и робототехнических устройств, сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме. "Чтобы ускорить процесс роботизации, также важно настроить машинное обучение и подготовку персонала. Сейчас с "Яндексом" и "Сбером" мы работаем над созданием открытого унифицированного стандарта программирования роботов и робототехнических устройств. Это должно упростить их интеграцию в работу предприятий и облегчить стартапам вход на рынок робототехники за счет единых правил, понятных производителям и потребителям", - сказал министр. Он отметил, что Россия практически не отстает от мирового уровня в области автоматизированных складов и логистических решений. В качестве меры поддержки по решению президента Минпромторг РФ распространил субсидию на 50-процентную скидку на автоматизированное сортировочное оборудование и логистических роботов. "Очевидно, что их использование будет быстро и широко распространяться, заменяя неквалифицированный труд, в том числе мигрантов", - пояснил Алиханов.
В России разработают единый стандарт программирования роботов

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРобот
Робот - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Робот. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Минпромторг РФ совместно с "Яндексом" и "Сбером" работает над созданием единого стандарта программирования роботов и робототехнических устройств, сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме.
"Чтобы ускорить процесс роботизации, также важно настроить машинное обучение и подготовку персонала. Сейчас с "Яндексом" и "Сбером" мы работаем над созданием открытого унифицированного стандарта программирования роботов и робототехнических устройств. Это должно упростить их интеграцию в работу предприятий и облегчить стартапам вход на рынок робототехники за счет единых правил, понятных производителям и потребителям", - сказал министр.
Он отметил, что Россия практически не отстает от мирового уровня в области автоматизированных складов и логистических решений. В качестве меры поддержки по решению президента Минпромторг РФ распространил субсидию на 50-процентную скидку на автоматизированное сортировочное оборудование и логистических роботов. "Очевидно, что их использование будет быстро и широко распространяться, заменяя неквалифицированный труд, в том числе мигрантов", - пояснил Алиханов.
