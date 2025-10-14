https://1prime.ru/20251014/roditeli-863485267.html

Более семи миллионов родителей получат дополнительную социальную поддержку

Более семи миллионов родителей получат дополнительную социальную поддержку - 14.10.2025, ПРАЙМ

Более семи миллионов родителей получат дополнительную социальную поддержку

Дополнительную социальную поддержку в виде семейной налоговой выплаты в следующем году получат 7,3 миллиона работающих родителей, воспитывающие около 11... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T10:57+0300

2025-10-14T10:57+0300

2025-10-14T10:57+0300

бизнес

рф

антон котяков

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/83835/30/838353027_0:19:3071:1746_1920x0_80_0_0_de7b04d13d2013f37f5bf0749905e9a9.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Дополнительную социальную поддержку в виде семейной налоговой выплаты в следующем году получат 7,3 миллиона работающих родителей, воспитывающие около 11 миллионов детей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "По предварительным расчетам дополнительную поддержку получат порядка 7,3 миллиона работающих родителей двух и более детей. На эти цели в 2026 году предусмотрено порядка 119 миллиардов рублей. В семьях, которые получат дополнительную помощь, воспитываются порядка 11 миллионов детей", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он отметил, что перерасчет налога на доходы физических лиц будет проходить по ставке 6%. Его смогут получить родители двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше 1,5 региональных прожиточных минимума, имущество соответствует установленным критериям, а потенциальный получатель не имеет долгов по алиментам. Как уточнили в пресс-службе министерства, выплата будет направляться разово по итогам года. Заявление на выплату можно будет подать после завершения периода сбора налоговой отчетности в электронном виде через Госуслуги, либо лично в отделение Соцфонда или в МФЦ.

https://1prime.ru/20251014/matkapital-863485142.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, антон котяков, госдума