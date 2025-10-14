Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более семи миллионов родителей получат дополнительную социальную поддержку - 14.10.2025
Более семи миллионов родителей получат дополнительную социальную поддержку
Более семи миллионов родителей получат дополнительную социальную поддержку - 14.10.2025, ПРАЙМ
Более семи миллионов родителей получат дополнительную социальную поддержку
Дополнительную социальную поддержку в виде семейной налоговой выплаты в следующем году получат 7,3 миллиона работающих родителей, воспитывающие около 11... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T10:57+0300
2025-10-14T10:57+0300
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Дополнительную социальную поддержку в виде семейной налоговой выплаты в следующем году получат 7,3 миллиона работающих родителей, воспитывающие около 11 миллионов детей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "По предварительным расчетам дополнительную поддержку получат порядка 7,3 миллиона работающих родителей двух и более детей. На эти цели в 2026 году предусмотрено порядка 119 миллиардов рублей. В семьях, которые получат дополнительную помощь, воспитываются порядка 11 миллионов детей", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он отметил, что перерасчет налога на доходы физических лиц будет проходить по ставке 6%. Его смогут получить родители двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше 1,5 региональных прожиточных минимума, имущество соответствует установленным критериям, а потенциальный получатель не имеет долгов по алиментам. Как уточнили в пресс-службе министерства, выплата будет направляться разово по итогам года. Заявление на выплату можно будет подать после завершения периода сбора налоговой отчетности в электронном виде через Госуслуги, либо лично в отделение Соцфонда или в МФЦ.
10:57 14.10.2025
 
Более семи миллионов родителей получат дополнительную социальную поддержку

Котяков: 7,3 млн работающих родителей получат допподдержку в виде налоговой выплаты

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЖенщина с детской коляской
Женщина с детской коляской - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Женщина с детской коляской. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Дополнительную социальную поддержку в виде семейной налоговой выплаты в следующем году получат 7,3 миллиона работающих родителей, воспитывающие около 11 миллионов детей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"По предварительным расчетам дополнительную поддержку получат порядка 7,3 миллиона работающих родителей двух и более детей. На эти цели в 2026 году предусмотрено порядка 119 миллиардов рублей. В семьях, которые получат дополнительную помощь, воспитываются порядка 11 миллионов детей", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Он отметил, что перерасчет налога на доходы физических лиц будет проходить по ставке 6%. Его смогут получить родители двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше 1,5 региональных прожиточных минимума, имущество соответствует установленным критериям, а потенциальный получатель не имеет долгов по алиментам.
Как уточнили в пресс-службе министерства, выплата будет направляться разово по итогам года. Заявление на выплату можно будет подать после завершения периода сбора налоговой отчетности в электронном виде через Госуслуги, либо лично в отделение Соцфонда или в МФЦ.
Семья
Министр труда и соцзащиты рассказал об ожиданиях по маткапиталу на 2026 год
10:53
 
БизнесРФАнтон КотяковГосдума
 
 
