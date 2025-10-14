https://1prime.ru/20251014/roditeli-863485267.html
Более семи миллионов родителей получат дополнительную социальную поддержку
2025-10-14T10:57+0300
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Дополнительную социальную поддержку в виде семейной налоговой выплаты в следующем году получат 7,3 миллиона работающих родителей, воспитывающие около 11 миллионов детей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "По предварительным расчетам дополнительную поддержку получат порядка 7,3 миллиона работающих родителей двух и более детей. На эти цели в 2026 году предусмотрено порядка 119 миллиардов рублей. В семьях, которые получат дополнительную помощь, воспитываются порядка 11 миллионов детей", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он отметил, что перерасчет налога на доходы физических лиц будет проходить по ставке 6%. Его смогут получить родители двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше 1,5 региональных прожиточных минимума, имущество соответствует установленным критериям, а потенциальный получатель не имеет долгов по алиментам. Как уточнили в пресс-службе министерства, выплата будет направляться разово по итогам года. Заявление на выплату можно будет подать после завершения периода сбора налоговой отчетности в электронном виде через Госуслуги, либо лично в отделение Соцфонда или в МФЦ.
рф
