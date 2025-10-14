Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Роскосмос" реализует программу роботизации космической отрасли - 14.10.2025
"Роскосмос" реализует программу роботизации космической отрасли
2025-10-14T13:28+0300
2025-10-14T13:28+0300
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Госкорпорация "Роскосмос" уже реализует корпоративную программу по роботизации космической отрасли, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках правительственного часа в Госдуме. "Схожие темпы нам необходимы для достижения целей развития космической промышленности. "Роскосмос" уже реализовывает корпоративную программу роботизации. Чтобы добиться максимальных эффектов, на ключевых предприятиях проводятся технологические аудиты", - сказал он. Мантуров добавил, что такая работа позволит выявлять слабые места и принимать обоснованные решения по модернизации. Помимо внедрения роботизированных решений, речь в данном случае идет про автоматизацию процессов на всех этапах жизненного цикла. "В этом контексте хотелось бы отметить стратегическую задачу перевода производства малых и средних космических аппаратов со стапельного на поточный принцип сборки. Мероприятия, спланированные в том числе в профильном национальном проекте, должны сократить время проектирования изделий на 30%", - рассказал Мантуров.
13:28 14.10.2025
 
"Роскосмос" реализует программу роботизации космической отрасли

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Госкорпорация "Роскосмос" уже реализует корпоративную программу по роботизации космической отрасли, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках правительственного часа в Госдуме.
"Схожие темпы нам необходимы для достижения целей развития космической промышленности. "Роскосмос" уже реализовывает корпоративную программу роботизации. Чтобы добиться максимальных эффектов, на ключевых предприятиях проводятся технологические аудиты", - сказал он.
Мантуров добавил, что такая работа позволит выявлять слабые места и принимать обоснованные решения по модернизации. Помимо внедрения роботизированных решений, речь в данном случае идет про автоматизацию процессов на всех этапах жизненного цикла.
"В этом контексте хотелось бы отметить стратегическую задачу перевода производства малых и средних космических аппаратов со стапельного на поточный принцип сборки. Мероприятия, спланированные в том числе в профильном национальном проекте, должны сократить время проектирования изделий на 30%", - рассказал Мантуров.
