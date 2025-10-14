https://1prime.ru/20251014/roskosmos-863490514.html
"Роскосмос" реализует программу роботизации космической отрасли
"Роскосмос" реализует программу роботизации космической отрасли
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Госкорпорация "Роскосмос" уже реализует корпоративную программу по роботизации космической отрасли, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках правительственного часа в Госдуме. "Схожие темпы нам необходимы для достижения целей развития космической промышленности. "Роскосмос" уже реализовывает корпоративную программу роботизации. Чтобы добиться максимальных эффектов, на ключевых предприятиях проводятся технологические аудиты", - сказал он. Мантуров добавил, что такая работа позволит выявлять слабые места и принимать обоснованные решения по модернизации. Помимо внедрения роботизированных решений, речь в данном случае идет про автоматизацию процессов на всех этапах жизненного цикла. "В этом контексте хотелось бы отметить стратегическую задачу перевода производства малых и средних космических аппаратов со стапельного на поточный принцип сборки. Мероприятия, спланированные в том числе в профильном национальном проекте, должны сократить время проектирования изделий на 30%", - рассказал Мантуров.
