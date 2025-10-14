"Россети" увеличили объем размещения облигаций с переменным купоном

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-14T16:11+0300
2025-10-14T16:11+0300
рынок
россети
банк россия
альфа-банк
россия
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Россети" увеличили объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 23,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 125 базисных пунктов. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на семилетние биржевые облигации серии 001Р-18R с ежемесячной выплатой купонов и погашением амортизационными частями. Первоначально объем размещения ожидался в размере не менее 15 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 октября. Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", инвестиционный банк "Синары" и Совкомбанк.
рынок, россети, банк россия, альфа-банк, россия
Рынок, Россети, банк Россия, Альфа-банк, РОССИЯ
© РИА Новости . Максим Богодвид
Россети. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Россети" увеличили объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 23,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 125 базисных пунктов.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на семилетние биржевые облигации серии 001Р-18R с ежемесячной выплатой купонов и погашением амортизационными частями. Первоначально объем размещения ожидался в размере не менее 15 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 октября. Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", инвестиционный банк "Синары" и Совкомбанк.
