https://1prime.ru/20251014/rossija-863480102.html

В России снизились продажи главного антипростудного витамина

В России снизились продажи главного антипростудного витамина - 14.10.2025, ПРАЙМ

В России снизились продажи главного антипростудного витамина

Продажи главного антипростудного витамина С в России снизились в сентябре 2025 года в среднем на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T06:45+0300

2025-10-14T06:45+0300

2025-10-14T07:36+0300

бизнес

экономика

россия

красноярский край

санкт-петербург

ленинградская область

"контур.маркет"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863480102.jpg?1760416605

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Продажи главного антипростудного витамина С в России снизились в сентябре 2025 года в среднем на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в Красноярском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области этот показатель упал вплоть до 29%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". "Удивительно, но этой осенью главный антипростудный витамин - витамин С - потерял свою популярность: в среднем по стране количество продаж снизилось на 2%, а в отдельных регионах - до 29% (Красноярский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область)", - говорится в исследовании. Отмечается, что в среднем по стране по покупкам лидирует витамин Е - прирост 27% в годовом выражении. По словам аналитика Ксении Корзан, которые приводятся в исследовании, продажи витамина К, отвечающего за свертываемость крови и прочность костей, упали на 25%. "Видимо, сказался значительный рост цены (согласно данным исследования, прирост 21%, до 373 рублей - ред.) и покупатели решили рассмотреть другие пути получения витамина - из зеленых овощей, печени и бобовых", - добавила она. Вместе с тем, спрос на витамин D остался на прежнем уровне, при незначительном росте цены - на 6% за год, до 551 рубля, поделились аналитики. "И хотя в целом по стране мы видим удорожание витаминов и минеральных комплексов, в некоторых регионах заметно серьезное снижение цены: в Новосибирской области на 21% подешевел витамин А, в Башкортостане на 16% - витамин D", - уточняется в исследовании. Согласно данным, приведенным в исследовании, средняя стоимость витамина А в сентябре 2025 года составила 168 рублей, увеличившись за год на 32%. Витамин Е подорожал в среднем по стране на 15%, до 275 рублей, витамин С - на 20%, до 188 рублей, витамин В - на 11%, до 667 рублей. Микроэлементы выросли в цене на 14%, до 900 рублей.

красноярский край

санкт-петербург

ленинградская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, красноярский край, санкт-петербург, ленинградская область, "контур.маркет"