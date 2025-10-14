https://1prime.ru/20251014/rossija-863480102.html
В России снизились продажи главного антипростудного витамина
В России снизились продажи главного антипростудного витамина
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Продажи главного антипростудного витамина С в России снизились в сентябре 2025 года в среднем на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в Красноярском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области этот показатель упал вплоть до 29%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". "Удивительно, но этой осенью главный антипростудный витамин - витамин С - потерял свою популярность: в среднем по стране количество продаж снизилось на 2%, а в отдельных регионах - до 29% (Красноярский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область)", - говорится в исследовании. Отмечается, что в среднем по стране по покупкам лидирует витамин Е - прирост 27% в годовом выражении. По словам аналитика Ксении Корзан, которые приводятся в исследовании, продажи витамина К, отвечающего за свертываемость крови и прочность костей, упали на 25%. "Видимо, сказался значительный рост цены (согласно данным исследования, прирост 21%, до 373 рублей - ред.) и покупатели решили рассмотреть другие пути получения витамина - из зеленых овощей, печени и бобовых", - добавила она. Вместе с тем, спрос на витамин D остался на прежнем уровне, при незначительном росте цены - на 6% за год, до 551 рубля, поделились аналитики. "И хотя в целом по стране мы видим удорожание витаминов и минеральных комплексов, в некоторых регионах заметно серьезное снижение цены: в Новосибирской области на 21% подешевел витамин А, в Башкортостане на 16% - витамин D", - уточняется в исследовании. Согласно данным, приведенным в исследовании, средняя стоимость витамина А в сентябре 2025 года составила 168 рублей, увеличившись за год на 32%. Витамин Е подорожал в среднем по стране на 15%, до 275 рублей, витамин С - на 20%, до 188 рублей, витамин В - на 11%, до 667 рублей. Микроэлементы выросли в цене на 14%, до 900 рублей.
