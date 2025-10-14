https://1prime.ru/20251014/rossijane-863480485.html
Россияне стали в 15 раз чаще искать вещи в стиле 2000-х
2025-10-14T07:00+0300
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россияне за январь-август 2025 года стали искать элементы гардероба в стиле 2000-х в 15 раз чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "Яндекс Маркета", которое есть у РИА Новости.
"В 2025 году среди россиян набирает популярность тренд на ностальгию в одежде, обуви и аксессуарах. Так, с января по август 2025 года россияне стали в 15 раз чаще искать на маркетплейсе вещи в стиле 2000-х по сравнению с тем же периодом прошлого года", - сказано в исследовании.
Уточняется, что в эту категорию вошли велюровые костюмы, запрос вырос в 2,6 раза, узкие джинсы - в два раза, сникеров на платформе и джинсов с низкой посадкой - по 1,4 раза.
Также аналитики отмечают рост продаж у брендов, чьи коллекции, по их мнению, перекликаются с модой прошлых десятилетий. Например, продажи Karl Lagerfeld выросли в шесть раз, Furla - в 2,6 раза, Victoria"s Secret и Isabel Marant - вдвое. Высоким спросом продолжают пользоваться Guess и Juicy Couture.
